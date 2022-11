Murió Federico Sada, ex director de la empresa Vitro

Federico Sada murió a sus 73 años (foto: Azucena Uresti/Twitter)

Federico Sada, empresario regiomontano falleció a sus 73 años edad el jueves 10 de noviembre 2022, el ex director de la empresa Vitro murió luego de enfrentar una larga batalla con problemas de salud que le impedían tener libre movimiento corporal.

El empresario nacido el 29 de julio de 1949 en el estado de Monterrey, fue el director general de la empresa mexicana distribuidora de vidrio, Vitro, desde la década de los noventa. La cuenta oficial del Parque Ecológico Chipinque A.B.P., ubicado en Nuevo León, expresó sus condolencias ante la sensible pérdida de Federico.

“Parque Ecológico Chipinque A.B.P. lamenta el sensible fallecimiento del Lic. Federico Sada, quien fuera Presidente Ejecutivo del Patronato por 22 años. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, y nos unimos a la pena que les embarga. Descanse en paz”, se pudo leer en su perfil.

Al parque se le sumó la cuenta de Twitter “El Gobierno de Nuevo León” por medio de un mensaje acompañado de una imagen con un moño negro: “El Gobierno del Estado de Nuevo León lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Federico Sada González, ex director general de Grupo Vitro. Descanse en paz”.

Sada, acompañado de su hermano Adrián Sada González, quien preside el consejo de administración de Vitro, fueron quienes dirigieron la compañía durante el pleno auge del tratado de libre comercio y tramitó su renuncia en 2008 tras una crisis económica. El presidente de Vitro también fungió como el presidente de la Fundación Pro Museo Nacional de Historia.

Don Federico contrajo matrimonio con Liliana Melo de Sada, quien actualmente sigue viva al igual que los tres hijos que concibieron, producto de su amor. Liliana ha sido gran impulsora del arte y la cultura en México, además ha trabajado en favor de las mujeres, a su vez fue presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía a partir de 2008 y hasta 2018, actividades en las que siempre fue acompañada y apoyada por su marido.

A las condolencias se le sumaron personalidades del mundo empresarial y político, tales como Miguel Alemán Velasco, quien en su cuenta personal escribió lo siguiente:

“Con mucha pena me entero de la muerte de Federico Sada González. Mi esposa Christiane y yo expresamos nuestras sentidas condolencias a su esposa Liliana Melo de Sada, a sus hijos, Federico, Liliana y Mauricio, así como a sus familiares, amigos y colaboradores. Descanse en Paz”

Durante su larga trayectoria, perteneció a múltiples consejos de administración como el Tecnológico de Monterrey, Bombardier Inc, Regio Empresas, Alpek, University of Texas MD Anderson Center of Cancer. También fue presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Patronato del Parque Ecológico Chiponque y miembro del Internacional Business Council of the Worls Economic Forum y del World Business Cpuncil for Sustainable Development.

Cabe mencionar que Vitro es la principal productora de vidrio en el territorio mexicano, del cual más del 80 por ciento se destina al consumo de la industria automotriz, farmacéutica, alimentos y de la construcción, entre muchos otros ámbitos que acapara la empresa.

Fue hijo de Adrián Sada Treviño, mismo que fue presidente del corporativo vidriero y de Doña María Nelly González de Sada, ambos finados. Se graduó como licenciado en Administración de Negocios por el Tecnológico de Monterrey y realizó una maestría de Administración de Negocios den Suiza.

