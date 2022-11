“Matraqueros”: Rubén Moreira se lanzó contra Samuel García y MC

El coordinador del PRI aseguró que los militantes de MC solo les queda ser "matraqueros" (Foto: Twitter/@rubenmoreiravdz)

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reavivó la enemistad con Movimiento Ciudadano (MC), días después de que Jorge Álvez Máynez aseguró que la bancada tricolor presentará una contrapropuesta a la Reforma Electoral que favorezca los intereses del gobierno en turno.

“Empleados del presidente”: así fue la disputa entre MC y el PRI tras señalar presunta alianza con Morena VER NOTA

Bajo este tenor, el diputado indicó que la representatividad de MC es baja, por lo que tiene que recurrir a medidas como ser “matraqueros”. Expuso que un ejemplo de ello es la actitud de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien emanó de las filas del autodenominado Movimiento Naranja.

Dice @rubenmoreiravdz sobre @BancadaNaranjaD :



"Ni nos invitan, ni los invitamos. son tan poquitos que no cuentan. Lo único que les queda es ser matraqueros como Samuel García”. pic.twitter.com/r2rZn4d8W3 — Laura Brugés (@LauraBruges) November 9, 2022

“MC no cuenta ni para una cosa ni para otra. Es decir, no nos invitan ellos, ni nosotros. Son tan poquitos que no cuentan”, dijo este 9 de noviembre.

MC acusó que PRIMOR ya pactó la Reforma Electoral: “Contubernio, quieren quitarle facultades al INE” Jorge Álvarez Máynez aseguró que la postura de Movimiento Ciudadano es en contra de la iniciativa porque pone en riesgo la certeza de las elecciones presidenciales de 2024 VER NOTA

Por otra parte, en relación al mandatario estatal aseguró: “Lo único que les queda es hacer varias cosas, andar de matraqueros como el señor Samuel García que es un matraquero”.

Moreira se lanzó contra Samuel García por su reunión con Luis Cresencio Sandoval (Foto: Facebook/Samuel García)

Detalló que llamó así al gobernador debido a la reunión que éste tuvo con Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tras la cual aseguró que desde que asumió el cargo ha trabajado de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía mientras que legisladores del MC aseguraban estar en contra de la presencia del Ejército en las calles.

Acusaron a Samuel García de extorsión política y él anunció viaje a Egipto El gobernador de Nuevo León fue acusado por 11 alcaldes de retener fondos para sus municipios VER NOTA

“Aquí sus diputados vienen y dicen que están en contra de la extensión del tiempo del Ejército y al día siguiente sale con el señor Secretario de la Defensa, eso se llama ser matraquero”, puntualizó.

Asimismo, habló de otros políticos de MC como Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey.

“Lo mismo digo por Colosio (...) así se los digo, Monterrey está más sucio, más descuidado, más inseguro. Nada más que sus asesores”, expresó.

Cuando me dijeron del nivel con el que el PRI atacó hoy a nuestro movimiento no daba crédito.



¿Cómo se atreve el PRI a atacar a Luis Donaldo @colosioriojas así? ¿Con qué calidad moral?



¿Es la nueva orden que les dieron? ¿Golpear por ser joven a un personaje impecable y popular? pic.twitter.com/cDP3m3ZW4S — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) November 9, 2022

Moreira también habló respecto a las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que dieron fuerza al rumor de un acuerdo entre el PRI y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en relación a la iniciativa en materia electoral.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que la Reforma Electoral se estaba negociando con legisladores priistas y algunos del Partido Acción Nacional (PAN). Acerca de esto, Moreira mencionó que las palabras de López Hernández pudieron haberse malinterpretado.

“Yo creo que él se refiere a la Comisión que aquí se instaló, ese es el único espacio”, mencionó haciendo referencia a las reuniones de trabajo que comenzaron el pasado 25 de octubre, luego de que en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se votó a favor de construir un proyecto de dictamen.

La disputa PRI-MC

El conflicto entre partidos opositores comenzó cuando Jorge Álvez Máynez, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló un presunto pacto entre Morena y PRI.

Máynez aseguró que con el asunto electoral se dará una situación similar a la ocurrida cuando la bancada tricolor presentó la iniciativa para extender la labor de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la cual está en consonancia con la estrategia de la Cuarta Transformación.

La disputa entre PRI y PAN comenzó por declaraciones de Jorge Álvarez Máynez (Foto: especial)

Pese a que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, negó las acusaciones, los ataques por parte del militante del MC no cesaron.

El 8 de noviembre Jorge Álvarez aseguró que los priistas son “empleados del presidente” y presentó como prueba de sus palabras un documento firmado por Rubén Moreira en que el que solicitó “ilegalmente” que se añadiera a la orden del día la declaratoria formal a la reforma en materia de la Guardia Nacional.

SEGUIR LEYENDO:

Cuál es la condición que puso Enrique Alfaro a Movimiento Ciudadano para ser candidato en 2024

MC acusó que PRIMOR ya pactó la Reforma Electoral: “Contubernio, quieren quitarle facultades al INE”