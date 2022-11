Rebecca Jones presentó mejoras, pero continúa hospitalizada

Rebecca Jones continúa hospitalizada a más de tres días de su ingreso (Foto Instagram: @la_rebeccajones)

El pasado 2 de noviembre Rebecca Jones fue hospitalizada y los primeros reportes de su salud evidenciaron que se encontraba grave; sin embargo, a tres días de estar dentro del nosocomio, la salud de la actriz habría mejorado considerablemente.

Según se dio a conocer por parte de la oficina de prensa de Danna Vazquez, Rebecca Jones fue hospitalizada luego de que asistió al médico por problemas respiratorios. La publirrelacionista aseguró que la actriz llegó por su propio pie al Hospital ABC Observatorio, por lo que estuvo consciente de su estado de salud desde que ingresó.

Sin embargo, su situación se agravó y tuvo que pasar a terapia intensiva, ahí fue cuando comenzaron a solicitar donadores de sangre y se dio a conocer que Jones estaba hospitalizada.

Desde el mismo 2 de noviembre por la tarde, se reportó que Rebecca se encontraba estable, pero estaba delicada, pues el diagnóstico fue una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección.

Pese a este desalentador panorama, el 4 de noviembre se dio a conocer una nueva actualización del estado de salud de la actriz por parte de Pati Chapoy, quien habló con Aracely Urquidi, informó que Jones había mejorado e, incluso, se espera que en las próximas semanas pueda volver a su trabajo.

“Ya le retiraron los antibióticos porque cesó la temperatura (...) aún está sedada, pero es muy posible que muy pronto esté más consciente”

Según informaron en Ventaneando, la histrionisa responde a pesar de la sedación y que continúa en cuidados intensivos.

Aunado a ello, se informó que nuevamente le haría estudios de laboratorio, por lo que próximamente, cuando estén listos los resultados, podría haber un nuevo reporte de su salud.

También se explicó que los donadores de sangre siguen siendo necesarios, pero no porque la actriz necesite alguna transfusión, sino porque es uno de los requerimientos del hospital para cuando alguien es ingresado en el área de cuidados intensivos.

“El hospital pidió sangre, porque al estar ella internada en terapia intensiva el hospital te pide como donadores para tenerlos dentro del banco de sangre, no es porque ella necesite una transfusión”, explicó la publirrelacionista.

Hasta ahora, se sabe que Rebecca Jones habría pescado una infección desde días atrás debido a que tenía las defensas bajas. Después, acudió al hospital en el que hoy se encuentra internada para hacerse un chequeo de rutina, que fue el momento en que su médico le informó que lo mejor era que se quedara en el nosocomio, pues ya presentaba la deficiencia pulmonar.

Rebecca aceptó y fue enviada al terapia intensiva. En su momento, no quiso que su estado de salud fuera público, pues no le gusta exponer este tipo de temas, pero debido a que era necesario buscar a los donadores de sangre, tuvo que darse a conocer que estaba hospitalizada.

Tan solo el pasado septiembre, la protagonista de Dos vidas tuvo que desmentir que nuevamente fue diagnosticada con cáncer, según había destapado su exesposo Alejandro Camacho. Pese a que la histrionisa se ha caracterizado por ser hermética en cuanto a su salud, aseguró al público que se encontraba bien y, además, arremetió contra su expareja por hablar sobre ella cuando actualmente ya no conviven.

Antes de esto, también tuvo que desmentir el mismo rumor, pero debido a que la revista TV Notas aseguró el diagnóstico de la actriz.

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron”, dijo Rebecca en Hoy.

