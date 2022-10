Por qué no se recomienda guardar las cenizas de un ser querido en casa

De acuerdo con el Feng Shui guardar los nichos de nuestros seres queridos puede generar un Chi negativo que causa estancamiento y hasta retroceso en el fluir de las energías. (Foto: EFE/Jorge Andreu/Pool/Fundación Seve Ballesteros/Archivo).

¿Alguna vez te has preguntado si es recomendable guardar las cenizas de un familiar querido en casa? , pues expertos aseguran que desde el punto de vista emocional, mantener ese apego tan fuerte puede convertirse en algo patológico.

A lo anterior, sostienen que se irradian y almacenan efectos negativos al acumular la energía de la muerte y eso frena en la buena suerte, la prosperidad y la tranquilidad del hogar.

Además consideran que siempre queda una relación directa entre el alma del fallecido y sus cenizas y eso hace daño sobre todo si la persona falleció de forma trágica, eso activa mucho más lo negativo. Es complicado porque no todos enfrentan la muerte de la misma manera, aunque aprender a decir adiós y saber desprenderse, se plantea como la opción más saludable. Obviamente no todo el mundo vive igual su duelo y cada cual sobrelleva el dolor de forma distinta y en un tiempo distinto.

Lo mejor es que sea en un lugar externo como un cementerio o una iglesia, o bien esparcirlas en algún lugar que el difunto haya comentado antes de morir. (Foto:Twitter/@PanteonF).

Los profesionales advierten que, antes de que llegue el terrible suceso, es mejor que la familia hable sobre qué hacer con las cenizas del familiar, debido a que de lo contrario podría complicar todo el proceso de duelo, justo en la primera fase del mismo, que es la negación de la pérdida del ser querido. Hay casos extremos, en los que las personas convive con las cenizas hasta el punto de llevarlas consigo durante las tareas hogareñas ya que les resulta imposible asumir que la persona ya no está allí.

Se irradia y se almacenan efectos negativos porque se acumula la energía de la muerte, sobre todo si la persona falleció de forma trágica, eso activa mucho más lo negativo. (Foto: Archivo).

Feng Shui y las energías

Existen personas que deciden dejar las cenizas de sus seres queridos en casa, porque tienen una mezcla de emociones especialmente si el evento ha ocurrido recientemente, y en muchas ocasiones hay una resistencia por parte de los parientes de dejar las cenizas en el cementerio ya que no están preparados para dar el paso definitivo de darle el último adiós al difunto, momento sumamente doloroso.

De acuerdo con el Feng Shui, se puede generar un Chi negativo que causa estancamiento y hasta retroceso en el fluir de las energías y puede llegar a afectar a todo tipo de personas sin importar raza ni condición social.

Tampoco se recomienda guardar cenizas de las mascotas. Algo importante que debemos acotar es que según está filosofía asiática las cenizas tanto de mascotas como de personas pueden ser un portal que invite a todo lo mal a entrar en tu casa, pues se trata de energía que queda estancada en un solo rincón del hogar, haciendo que las cosas tengan un retroceso para todos los integrantes de la familia.

Las cenizas tanto de mascotas como de personas pueden ser un portal que invite a todo lo mal a entrar en tu casa. (Foto: Captura de pantalla).

En este sentido, una de las cosas que puedes hacer para que la energía de las cenizas de tu mascota no se quede en su solo lugar es darles algún tipo de uso, lo cual puedes lograr al esparcirlas en un jardín o en una planta para que sea como una especie de abono que ayude a crecer a algún tipo de vegetación, o también puedes colocarlas en algún tipo de decoración para dignificar su vida.

Energías paranormales

Cremar a un ser querido y poner las cenizas en una urna para mantenerlas en la casa es de las peores cosas que se le pueden hacer a esa persona que dejó este mundo.

Expertos en temas paranormales dicen que con eso se les ata entre los vivos y se les obliga a vagar sin rumbo a la espera de un entierro digno. Una experta en sucesos paranormales comentó: “Ellos no están descansando porque sus familiares los están llorando a cada rato y los piensan más por tener esas cenizas dentro del hogar. El luto no se acaba y entonces los vivos que lloran no descansan y el muerto tampoco”.

Guardar las urnas con cenizas generarán una energía demasiado intensa y comenzará a atraer a los fantasmas cercanos a su casa, podría provocar pesadillas. (Foto:Captura)

También aseguran que dejar las cenizas en su sala o en un librero, dará lugar a una invasión de fantasmas. La energía será demasiado intensa y comenzará a atraer a los fantasmas cercanos a su casa.

Por ello, si deseas conservar las cenizas de algún familiar o ser querido lo mejor es que sea en un lugar externo o apropiado como un cementerio o una iglesia, o bien esparcirlas en algún lugar que el difunto haya comentado antes de morir.

