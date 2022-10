La razón por la que Claudia Sheinbaum no asistirá a la F1

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum confesó que la Fórmula 1 es un evento fifí. (Foto: Captura de pantalla).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum le deseó suerte al piloto mexicano Sergio Pérez en su próxima carrera que se llevará a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de México, y aunque aseguró que no asistirá: “Toda nuestra buena vibra para que gane el Checo”, dijo la mandataria.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum declaró que no le gusta ir a la fórmula 1, “Cuando nos regalan boletos, el primer año se los dimos a niños de Pilares, el segundo año se los dimos a Médicos, enfermeras y a trabajadores de la salud, y este año se lo vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias, a mí no me gusta ir a esos eventos” comentó.

Y es que confesó que cuando reciben entradas gratis, prefiere regalarlas a otras personas que no tengan acceso porque asegura que en su partido están en contra de los privilegios: “Respecto a la Fórmula 1 no me gusta ir aunque me regalen el boleto porque es “bastante fifi” ese evento”.

Aunque reconoció que un año sí asistió para conocer cómo es la escudería y todo lo que hay detrás: “Hay mucha gente trabajando alrededor del piloto, hay mucha tecnología involucrada, muchísima tecnología, entonces vale la pena que se conozca porque es impresionante darte cuenta todo lo que hay detrás”.

Aunque no piensa ir a la F1, la jefa de gobierno le deseó mucha suerte al Checo Pérez . (Foto: Motorsports)

Hace unos días la mandataria reiteró la permanencia de la Fórmula 1 durante muchos años en la capital del país, mientras el sector privado sea el que solvente y promueva el Gran Premio de la Ciudad de México. Cabe mencionar que la temporada 2023, que empezará el próximo 5 de marzo, es la última que tiene México en su actual contrato con la F1.

“Antes se daba recursos para la Fórmula 1, se daban 800 millones de pesos. Hoy no se da ningún recurso público para Fórmula 1, hay muchos empresarios que han decidido mantener la Fórmula 1 en la ciudad y eso lo agradecemos muchísimo”, indico la jefa de Gobierno.

Sheinbaum Pardo agregó que mientras la capital mexicana siga incentivando la participación de todos (sector privado y público) la F1 “nunca va a acabar”.”Si la Ciudad de México sigue siendo una ciudad segura, si fortalecemos las libertades y hacemos que la ciudad sea muy viable, que la gente tenga el ánimo, que sea una ciudad deportiva, eso (la Fórmula 1) nunca va a acabar; mientras haya en el gobierno quien esté promoviendo que esto se realice va a seguir ocurriendo”, apuntó.

Claudia Sheinbaum dijo que la Fórmula 1 permanecerá durante muchos años en la capital del país, siempre y cuando el sector privado sea el que lo solvente. (Foto: twitter/@redbullracing).

La competición de bólidos, que dará inicio a partir del próximo viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de octubre, será uno de los más lucrativos del 2022 para la CDMX, es por ello que la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum resaltó en una pasada conferencia de prensa, la importancia que tiene este para la capital del país a nivel económico y turístico.

Cabe recordar que en el 2019 el Gran Premio de la Ciudad de México corrió el riesgo de desaparecer, cuando concluyó el contrato de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con el Gobierno de la Ciudad de México realizado. Es por ello que se tuvo que realizar un nuevo acuerdo entre ambas partes, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicara que no habría recursos públicos para apoyar el GPCDMX.

SEGUIR LEYENDO