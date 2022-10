Gerente municipal de Puebla aseguró que no hay infiltradas en colectivas feministas: “es un acompañamiento”

El secretario de Gobierno Municipal de Puebla sugirió que hay persona de su área que se ha adentrado en colectivas feministas (Foto: EFE/Hilda Ríos)

Luego de que el secretario de Gobernación Municipal de Puebla, Jorge Cruz Lepe, hiciera una mención sobre que personal de su área se ha adentrado en colectivas feministas, funcionarios poblanos salieron en su defensa para aclarar que no se trata de infiltradas, como se interpretó en un primer momento.

Así lo precisó el gerente de Gobierno y Gestión del Municipio de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, a un día de las declaraciones de Cruz Lepe, quien durante su comparecencia ante el cabildo el pasado 19 de octubre aseguró que trabajadoras poblanas se han involucrado en manifestaciones feministas desde el Día Internacional de la Mujer.

“Informar que sí. De hecho tenemos dos o tres personas nuestras, mujeres, dentro de los colectivos desde el ocho de marzo. Ellos están perfectamente bien (...) tienen el tacto y el pulso. Y precisamente han podido entrar en los colectivos o colectivas, como se le llama”

Asimismo, Lepe reconoció que se trata de “colectivos renuentes que tienen un mayor grado de radicalidad”, lo que impide el ingreso de personas externas al movimiento. Lo anterior se interpretó como si dichas trabajadoras en realidad fueran infiltradas, cuestión que tuvo que aclarar el gerente municipal de Puebla.

😳 Secretario de Gobernación en #Puebla declara en vivo que el Ayuntamiento tiene 3 infiltradas en colectivos feministas: pic.twitter.com/NE3LQ5LdDz — manu san doval (@elsanavabitche) October 19, 2022

Fue así que tras las críticas generadas hacia el secretario del Gobierno Municipal, Adán Domínguez salió en su defensa y esclareció que no se trata de personas infiltradas, pues indicó que Jorge Lepe no se expresó bien y “utilizó unas palabras que no fueron las más adecuadas”, comentó.

“El secretario nunca habló de infiltradas. Él dijo que hay personas infiltradas que luego buscan generar violencia. Pero en el caso del Ayuntamiento lo que se da es un acompañamiento, un acercamiento y un apoyo”

Lo anterior lo justificó bajo el argumento de que se busca tener un entendimiento más cercano hacia las integrantes del movimiento, por lo que rechazó de manera categórica que se haya interpretado como infiltradas. Asimismo, reconoció que hay servidoras públicas que deciden participar en las colectivas, pero aclaró que “lo hacen en plena libertad y por su voluntad”, acotó.

La controversia llegó a tal punto que incluso Helena Monzón, la hermana de la abogada Cecilia Monzón -quien fue asesinada en mayo pasado-, se pronunció sobre las declaraciones de Cruz Lepe en su cuenta de Twitter, e indicó que lo que busca el Ayuntamiento es generar desconfianza entre las integrantes y asustarlas.

La hermana de la abogada Cecilia Monzón indicó que los que busca el Ayuntamiento de Puebla es asustar a las integrantes de las colectivas feministas (Foto: Twitter@Helena_Monzon)

“Creo que el Ayto. quiere que desconfiéis entre vosotras y por eso os dicen que tienen 3 infiltradas que os vigilan. Pensároslo, no os pueden frenar aunque las tengan, intentan asustaros”

Estos señalamientos se dan luego de los archivos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se dio a conocer que la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval tiene en la mira a algunas activistas feministas de la Ciudad de México.

Lo anterior se reveló tras el hackeo de información por parte del grupo Guacamaya. Y es que entre el mar de documentos, sobresalió en el que se indicaba que el Ejército Mexicano supuestamente espía y sigue de cerca las actividades de ciertos colectivos, como Bloqueo Negro, Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra y Colectiva Aquelarre Feminista.

Según el documento difundido por LatinUs, la Sedena también tendría en su poder al menos siete fichas de la Fiscalía capitalina en donde presuntamente se exhiben a personas acusadas de “hechos delictivos” en marchas feministas.

