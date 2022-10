El consejo que Lucía Méndez le dio a Adela Micha para atraer pareja

Los consejos que le dio Lucía Méndez a Adela Micha para atraer pareja (Foto: Instagram)

La periodista y conductora Adela Micha mantiene una amistad con la controvertida actriz, Lucía Méndez y, fue durante una entrevista en el podcast La Saga, que ambas hablaron de diversos temas, entre ellos, las relaciones amorosas.

Fue Adela Micha quien le preguntó a Lucía si tenía pretendientes, a lo que ella respondió que sí, pero que no había llegado nadie a su vida como para que ella sintiera que la “vuelven loca”.

Por su parte, la periodista dijo que ella no tenía quien la pretendiera. “Yo no tengo pretendientes, no les gusto mana”, confesó Micha, y Lucía incrédula le cuestionó “Cómo no les vas a gustar mana”.

De igual forma, la actriz comenzó a decirle una serie de adjetivos a su íntima amiga, a lo que Adela contestó: “No, eso es lo que todas nos queremos contar cuando nadie nos hace caso, bueno no sé, al menos yo”.

Esta respuesta hizo que Lucía Méndez comentara una serie de consejos a la también conductora, para que así atrajera a una pareja a su vida, pues ella la consideró una mujer atractiva y que imponía ante otros.

“Te tienes que poner mi perfume de feromonas, te tienes que bañar de feromonas. Lo que pasa es que tienes tanto estrés y tanto rollo que no tienes feromonas, entonces cuando tú no tienes feromonas eres una mujer invisible, nadie te pela. Entonces no es que no seas atractiva, quizás todo tu estrés y todo lo que has pasado, acabas de poner tu empresa, te de la cosa de que no tengas atracción”, comentó Méndez.

Entre risas, ambas continuaron hablando del tema y Adela Micha le pidió a la actriz que “le regalará un litro de feromonas”, y sin pensarlo, ella le dijo que le iba a mandar como unas diez botellas.

“Después de bañarte te tienes que empapar el cuerpo y ponértela y ponértela y te juro en serio que sí vas a cambiar tu vida. Lo que pasa es que no tienes feromona, es lo que te ha pasado y no entiendes por qué la gente no te hace caso”, comentó.

Cabe destacar que los consejos que le brindó a Adela Micha para tener pareja hicieron que recordara una ocasión en la que a ella le pasó algo similar y se sintió fatal, un suceso que ocurrió en La Casa Blanca, según palabras de Lucía.

“Me pasó a mí en La Casa Blanca, que fui a cantar después del 9-11 (el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas) me estaba divorciando y iba vestida como árbolito de navidad, nada más me faltaban esferas (...) ¿y sabes quién me peló? nadie”, comentó.

La actriz explicó que fue en ese momento cuando descubrió que le hacían falta feromonas pero que en aquel tiempo no existía el perfume que ella usa actualmente y que fue su padre que la hizo caer en cuenta.

“Mi papá era ingeniero químico... me decía ‘tú tienes mucha feromona hija, tú tienes resuelta la vida’, entonces yo me quedé pensando y dije, no tengo feromonas, se me fueron porque me estaba divorciando, en una depresión muy fuerte. Cuando tienes mucha depresión, haces mucho ejercicio, tienes mucho estrés (...) Se acaba la atracción”, contó.

Es por esa razón que años más tarde, Lucía Méndez logró incursionar en el mundo de los perfumes, creando uno que tuviera feromonas y de acuerdo con su palabras, es líder en ventas.

