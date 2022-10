Baleó a su exesposa, su exnovia murió en extrañas circunstancias y a Melani la mató: ahora anda libre e impune

Foto: (Fiscalía de Morelos)

Melani Fernanda Trejo García tenía 27 años el día que Ernesto la mató en Huitzilac, Morelos, era madre trabajadora y amorosa de una niña de nueve años; pero él sigue libre e impune

El viernes 5 de agosto salió con dos de sus mejores amigas a un bar donde se divirtió cantando y bailando, incluso se le vio feliz y animada con ellas en un video que subió a su cuenta de Tik Tok, horas antes que la mataran, sin embargo esto pudo delatar su ubicación donde acudió el asesino que la espiaba.

Posteriormente en el lugar llegaron otros conocidos, Melani se quedó platicando con uno de ellos quien fue su ex pareja años atrás pero ahora eran sólo buenos amigos. Sin embargo el homicida los siguió con un plan atroz: matarlos.

Días después del crimen, en conferencia de prensa el fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, indicó que la Fiscalía de Feminicidios emitió la orden de captura en contra de Ernesto Ibarra Torres alias El Neto, por el feminicidio de Melani Fernanda y el homicidio calificado de Cristopher Mondragón, también de 27 años de edad.

Melani Fernanda Trejo García fue asesinada la madrugada de el 6 de agosto en Huitzilac, Morelos (@melanifer54)

En entrevista para Infobae México, el padre de Melani Fernanda denunció que él mismo ha ido al lugar donde Ernesto mató a su hija y lo ha visto campante transitando por el lugar a pesar de que tiene orden de aprehensión ninguna autoridad “lo quiere capturar”.

— ¿Usted lo ha visto?

— Sí, estoy lleno de coraje, me trasladé a Tres Marías (donde ocurrió el asesinato afuera de la casa), me tuve que cambiar de casa, yo iba en un auto rentado con lentes oscuros y gorra para evitar que me identificara, y lo vi, él iba en otro auto muy campante como si nada. Constaté que sí está ahí.

En la Fiscalía me dijeron que no tengo por qué arriesgarme, que ellos están haciendo su trabajo pero la verdad es que no veo que hagan nada, saben que está ahí y no lo detienen, no veo seguridad ni guardia nacional, sólo policías municipales pero imagino que están comprados por él, estoy casi seguro, porque cuando este infeliz mató a mi hija les dije que yo sabía quién era y dónde vivía y no quisieron ir, parece que lo estuvieran encubriendo.

— ¿Por qué las autoridades no lo detienen?

— La fiscalía sólo sacó ficha de aprehensión pero no lo han ido a detener, sólo pido que hagan su trabajo y no lo han hecho, es talamontes, secuestrador, lo tienen bien identificado, ya fueron a catear domicilios donde trabajan la madera que se roban en aserraderos clandestinos

Ellos siguen herméticos con la carpeta, me tomaron la declaración y me retuvieron por nueve horas, y no me quisieron dar la copia de la investigación, hasta la tercera vez me la entregaron pero incompleta, me cambiaron de ministerio público, la licenciada Silvia no me la quiso mostrar que porque no tenía mi representante legal y aunque estaba abajo no me lo dejaron subir, no tienen la calidad para atender a las personas que están viviendo estas tragedias, no quiero trato especial pero el mínimo básico.

Este fue el último video que subió la joven a su cuenta de Tik Tok y que pudo ser vista por asesino, quien la habría esperado a la salida, seguido y posteriormente asesinado junto con su amigo

Cuando nos atendieron la primera vez, con Monserrat Tapia, nos dijeron que no nos recomendaban que no nos asesoráramos legalmente que porque los abogados sólo robaban información y se venden con los abogados contrarios, pero ya después me di cuenta que me dijeron eso para que yo no metiera presión sobre la investigación.

No tengo una salud ejemplar pero cada vez que voy regreso muy mal, al segunda vez la fiscal de feminicidios Gabriela Betanzos me muestra la carpeta y me dijo que se comprometía a que lo iban a agarrar pero nada hasta el momento, hasta la tercera vez que la me la muestran había muy poca información. Hasta después que firmé las copias fue cuando me dijeron que Ernesto estaba amparado, a pesar de que es un asesino, que portaba una pistola 9 mm de uso exclusivo del ejército y que tenía antecedentes de talamontes, no entiendo cómo este sujeto se pudo amparar.

Él mata el día 6 (de agosto) a mi hija y el día 8 ya estaba amparado, a mí me avisaron hasta el 13 o 14 de septiembre que estaba amparado, por fortuna y porque yo me asesoré el 22 fue que se lo revocaron, pero la fiscalía nunca me dijo que yo debía hacer el trámite para su revocación.

(Ernesto) me destrozó la vida, mató a mi hija, tenía 27 años, dejó su hija de nueve años, le dio seis tiros, le dio una muerte terrible y además los quería quemar (a Melani y a Cristopher).

— ¿Cómo fue el día del asesinato?

— A las 5 de la mañana oí disparos bien claritos afuera de mi casa, cinco minutos después más disparos, lo primero que pensé es que había ido a balacear mi casa y me asomé pero jamás me hubiera imaginado que hubiera matado a mi hija. E,ntonces lo vi subirse a su camioneta e irse, lo reconocí de inmediato, su camioneta es inconfuindible.

La joven de 27 años salió a divertirse con unas amigas, se encontró con un amigo a quien también mataron (Tik Tok @melanifer54)

Primero vi el cuerpo de Cristopher, metros más adelante el cuerpo de mi hija ya sin vida, me volví loco, llamé a la policía y a mi familia y en eso escuché que Ernesto regresó y pensé “viene por mí, a matarme”, no soy gente de pleitos ni nada, no tengo armas en mi casa, sólo agarré un cuchillo de cocina y me puse atrás de la puerta y dije pues “ni modo, lo que pase”.

Escuché que venía con otra persona porque preguntaba “y dónde está”, imagino que el cuerpo de mi hija, en ese momento yo recibí una llamada e imagino que él escuchó y se fue, pero después me di cuenta que había regresado a rociarlos con gasolina, imagino que para intentar quemarlos.

La carpeta tenía muchas deficiencias, no venía especificado que estaban rociados con gasolina, si encontraron huellas dactilares en el garrafón que estaba al lado, no viene especificado el grado de alcohol en la sangre de mi hija ni cuántos grados, porque si me la agarró muy tomada, él la agarró indefensa.

— ¿Cómo era su relación, cuánto tiempo estuvieron como pareja?

— Mi hija vivía conmigo, desde hacía cinco años, tras separarse de su matrimonio, después tuvo una relación de dos años con Cristhoper, el chico que mataron a su lado, pero cuando terminaron ella después comenzó a salir con este tipo (Ernesto), duró dos meses nada más con él porque la maltrataba.

El lugar donde la mató y donde aún ronda campante, como denunció el papá de Melani Foto: (Google)

Estoy separado de la mamá de mi hija y ella me comentó que desde el principio tenían problemas. A mí sólo me dijo que habían discutido (con Ernesto) y le dijo que si le pegaba ella se iba de su lado, dos días antes de que la mataran yo la vi y me explicó un poco la agresión, me dijo “me quería jalonear y me solté y le dije que no iba a permitir que me pegara que si tú no lo hacía él menos” y ya me dijo que por eso ya no vivía con él.

Ya después me enteré que el lunes previo a que me la matara se fueron a Acapulco. Ya habían terminado pero la mamá de Ernesto fue a ver a la mamá de mi hija, comieron y platicaron, este desgraciado le pidió disculpas para que regresara con él. Mi hija tontamente regresa con él, se van a Acapulco y allá me la vuelve a maltratar, fue cuando ella ya le dijo que no iba a regresar con él ya definitivamente.

Pero él la amenazó que si no regresaba o me mataba a mí o me secuestraba, yo no tengo problemas con nadie, no cargo nada para defenderme. Aún así ella se alejó de él, pero él la acosaba.

Sé que a la mamá de sus dos hijos también le metió unos balazos y la dejó inválida, pero no dicen nada la familia, y hubo otra joven que andaba con él que según se murió de Covid, muy extraño la verdad.

— ¿Qué le pide a las autoridades?

— Sólo les pido que hagan su trabajo. Estamos cansados, estamos pensando cerrar Reforma o ir a derechos humanos. Si actuaran de inmediato los feminicidas temerían seguir matando, pero saben que las autoridades no actúan.

