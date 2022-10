Cuáles son los cuatro bares mexicanos que se encuentran entre los 50 mejores del mundo

Uno de los bares nombrados en el ranking, y que está en México, se nombró como el mejor de Norteamérica.

El pasado martes, The World´s 50 Best Bars dio a conocer su ranking anual con las mejores propuestas de bares en todo el mundo, entre los que se encuentran cuatro de México. De hecho, uno de estos, está en el Top 5 y fue reconocido como el mejor bar de Norteamérica.

La Ciudad de México tiene todo tipo de opciones para todos los gustos. Desde cervezas, ya sean artesanales o comerciales, hasta lo mejor de la coctelería. A continuación, te mostramos cuáles con los bares mexicanos que aparecen en el listado y en dónde se encuentran.

Cabe destacar que el pasado 27 de septiembre se reveló una parte del ranking ampliado (51-100), donde también se nombraron a dos bares mexicanos: en la posición 98 se colocó al Zapote Bar, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo; mientras que en el lugar 64, se nombró al Brujas, en la Ciudad de México, liderado solo por mujeres.

En el ranking del 1 al 50, de México, se nombraron a los siguientes:

Baltra Bar: se posicionó en el lugar 32 a nivel mundial, lo que significa que avanzó seis posiciones desde el año pasado, cuando ingresó por primera vez al listado de The World’s 50 Best Bars. Este es un bar temático de la capital.

El Balta Bar, ubicado en la Ciudad de México, se posicionó en el lugar 32. Foto: Instagram Baltra Bar

Ha crecido rápidamente, ya que el proyecto inició hace apenas siete años, bajo el liderato de José Luis León. Se encuentra en la que llaman “la isla encantada de la Condesa”, y está pensado para quienes aman los viajes y las aventuras en la vida.

Es un lugar relajado y está decorado con motivos náuticos, inspirado en el asombro de las expediciones de Charles Darwin en el Beagle por las islas Galápagos, lugar conocido como Islas Encantadas, por su biodiversidad de flora y fauna.

Tras anunciarse su lugar en el ranking, el martes pasado, escribieron que: “Queridos exploradores: somos creyentes de que la evolución no es para los más fuertes, si no para los más adaptables y en este caso para los más queridos. En los últimos siete años, gracias a ustedes no hemos dejado de crecer, de encontrar nuevos retos, de probar, de cambiar, reinventarnos y seguir avanzando”.

“Dejemos que nuestra curiosidad siga sorprendiéndonos y no dejemos de descubrir Baltra; ¡Todos a bordo!”, agregaron.

Puedes encontrar opciones como Hipocampo, que es tequila infusionado con alga nori, cordial de eneldo, lima agria y agua mineral, o Almanaque Silvestre, centrado en las flores y la “evolución de la belleza a través del tiempo”.

El Baltra Bar lleva apenas siete años de existir. Foto: Instagram Baltra Bar

Los cocteles en este lugar rondan los 250 pesos y se encuentra en Iztaccíhuatl 36D, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Hanky Panky: este bar mexicano se posicionó en el lugar 13. Este bar también se llevó el premio Michter’s Art of Hospitality.

En sus redes, tras el nombramiento, escribieron que “Una cima más alcanzada en este maravilloso mundo de la coctelería y la hostelería. Esto no es más que trabajo en equipo y pasión por lo que más hacemos y amamos: tenerte en nuestro templo para satisfacer tus sentidos”.

Lleva ese nombre en honor a un coctel elaborado por Ada Coleman en The Savoy en Londres a inicios del siglo XX, legendario por ser potente. Su concepto es el de un bar clandestino, y de hecho, cuando comenzó, lo fue: un lugar privado para personas cercanas a su fundador Walter Meyenberg.

Cada coctel tiene un costo de alrededor de 200 pesos, y se encuentra en la calle de Turín 52, colonia Juárez, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El Bar Hanky Panky se posicionó en el lugar 13. Foto: Instagram Hanky Panky

Handshake Speakeasy: este bar de la Ciudad de México se encontró en la posición 11. Avanzó a pasos agigantados en el ranking, pues el año pasado se encontraba en la posición 25.

“Estamos muy contentos y agradecidos a todos los que han creído en nosotros durante los últimos 1.6 años, ¡nada de esto habría sido posible sin ustedes!”, postearon en su cuenta de Instagram tras darse a conocer la noticia.

En la primavera del 2021 el bar se mudó de Polanco a la colonia Juárez, y también retoma el concepto de clandestinidad en un espacio Art Déco. Entres sus bebidas populares está el Mexi-Thai, con tequila, lima, coco y gotas de aceite de albahaca, o bien, el ‘Bohemian Rhapsody’, que contiene ginebra, vodka, frambuesa, jazmín y prosecco, inspiado en Freddy Mercury.

Los cocteles van de los 100 a los 300 pesos y se encuentra en Amberes 65, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Licorería Limantour: este se encuentra en el Top 5 de los mejores bares del mundo, pues se posiciona en el lugar cuatro. Avanzó dos posiciones, y este año fue reconocido como el mejor bar de Norteamérica por segundo año consecutivo, además de obtener el premio Rémy Martin Legend of the List, por ser “el bar con mejor desempeño en la historia de la lista”.

Fueron cuatro los bares mexicanos que aparecieron en el ranking. Foto: Instagram

Ha estado presente en la clasificación desde 2014. The Worl’s 50 Best lo describe de la siguiente manera: “es el tipo de bar que lo hace todo bien: repleto todos los días de la semana, con un servicio eficiente, tragos en el punto y un ambiente embriagador”.

Está bajo la dirección de Benjamín Padrón y el creativo José Luis León.

Los cocteles rondan entre los 200 y 300 pesos y se encuentra en Avenida Álvaro Obregón 106, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

