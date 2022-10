Amnistía Internacional por casos de espionaje: “O el presidente mintió o las fuerzas armadas espían a sus espaldas”

De acuerdo con la AI, los afectados ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). (Foto: especial)

Amnistía Internacional (AI) se pronunció esta tarde respecto a las denuncias reportadas en contra del gobierno federal, al cual se le ha acusado recientemente de haber espiado (mediante dispositivos móviles) a al menos dos periodistas y un activista.

Mediante un comunicado, la AI señaló que lo encontrado por una investigación periodística emprendida por por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias, dejaría en evidencia dos posibles escenarios:

El primero señalaría que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mintió respecto a sus reiteradas promesas sobre que en su gobierno no se se contratarían sistemas de espionaje o bien, la segunda posibilidad indicaría que las fuerzas armadas estarían utilizado este método “a espaldas” del mandatario, desobedeciendo así la orden directa del comandante supremo.

“En México las fuerzas armadas continúan violando derechos humanos, ya sea por orden o por desobediencia, prevaleciendo la impunidad”, atajó Amnistía Internacional.

Bajo este sentido la AI aseguró que este panorama refleja que los sistemas de inteligencia siguen siendo utilizados “sin control democratico” y llamaron a evitar que este caso quede en la impunidad.

#EjércitoEspía📄 El ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal. #Pegasus @article19mex @CentroProdh @R3Dmx @socialtichttps://t.co/O7EgOFfcnj — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) October 4, 2022

“Es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.”

La AI detalló que, tras el hallazgo de un spyware en los dispositivos móviles de dos periodistas y un activista, ya fueron presentadas ante la Fiscalía General la República (FGR), denuncias penales, sin embargo, advirtieron “la falta de confianza en que la FGR conduzca las investigaciones con independencia y profesionalismo.”

“Esta desconfianza no es gratuita, sino que está justificada ante la experiencia de más de cinco años de investigación sobre el espionaje perpetrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto sin que a la fecha se haya esclarecido totalmente el caso”, se lee.

Tras los puntos expuestos, en un llamado conjunto, la AI, el periodistas y personas defensoras de derechos humano hicieron un llamado para que las autoridades lavarden al integridad de los afectados, que el caso sea investigado de manera oportuna y que desde el Congreso se garantice la no repetición de espionaje ilegal.

Junto con ello, solicitaron al Senado que suspender el proceso de aprobación de la extensión constitucional a la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, “mientras no sean esclarecidos los casos de espionaje denunciados”.

En conferencia de prensa, Daniel Moreno, director del medio Animal Político, aseguró que sus dispositivos móviles fueron infectados por la Sedena con un malware (Foto: Captura de pantalla Twitter / @article19mex)

Por su parte, este 04 de octubre, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno realizara labores de espionaje.

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores. No somos iguales a los anteriores (gobiernos)”, comentó.

Esto luego de que fuera cuestionado por una periodista, sobre si estaba al tanto de dichas acciones mismas que presuntamente habrían sido emprendidas por la Secretaría de la Defensa (Sedena). En respuesta, el mandatario aseveró que la dependencia sólo lleva a cabo “labores de inteligencia”, algo totalmente “distinto al espionaje”.

A la par, desde el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal recordó que al que inició su gobierno hizo el compromiso de no espiar a nadie, por lo que pidió a los denunciantes que presenten las pruebas a las autoridades correspondientes.

“Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué (espiarlos)”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: