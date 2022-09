Más de 20 empresas en México adeudan 10 mil mdp en impuestos: AMLO

AMLO aseguró que se investigará a esas empresas (Foto: Gobierno de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el Servicio de Administración Tributario (SAT) le entregó una lista de 20 o 30 empresas nacionales y extrajeras que deben en conjunto al menos 100 mil millones de pesos en impuestos al país. Así lo comentó en la conferencia matutina de este miércoles.

En este sentido el mandatario, que no detalló el nombre de las empresas, informó que la próxima semana tendrá una reunión con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez y con el responsable del área de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez, para revisar esos casos:

“En algunos casos es porque no se han terminado auditorias, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas”, dijo.

Además apuntó a que los sectores a los que pertenecen la mayoría de las corporaciones en deuda son el económico y financiero, es decir, bancos.

“Lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación, aseguró.

El mandatario ha insistido en diferentes ocasiones que en su gobierno se terminaron los privilegios fiscales, trate de quien se trate, ya que todos los mexicanos están obligados a pagar impuestos. Ha acusado que en los gobiernos anteriores condonaron miles de millones de pesos a empresarios y a grandes corporaciones.

Jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez (Foto: Moisés Pablo/CUARTOSCURO)

“Ahora no, se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones (...) Claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias, los que se sentían dueños de México no pagaban impuestos”

Ha denunciado que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue cuando más se promovió la corrupción y el tráfico de bienes para entregarlos a sus allegados “entonces ya basta con esa manipulación”, señaló.

Presunta condonación fiscal de AMLO a la productora de Epigmenio Ibarra

En mayo de ese año, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto (publicado en el Diario Oficial de la Federación) en el que se comprometía a no otorgar condonaciones, o bien, a eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, con el fin de eliminar los privilegios fiscales.

Sin embargo, una investigación realizada por EMEEQUIS en 2021, con base en datos abiertos del SAT, señaló que Argos Producciones era una de las empresas en obtener beneficios fiscales durante la administración de López Obrador, con quien Epigmenio Ibarra sostiene una relación cercana.

Según dicho medio, el Grupo Argos recibió una condonación de impuestos por 7 millones 572 mil pesos a través de cuatro empresas con estas razones sociales: Argos Televisión, Argos Producciones, Argos Soluciones Creativas y Argos Noticias.

En marzo de 2019 las compañías del productor recibieron condonaciones por 3 millones 878 mil 853 pesos; en julio de 2020, 3 millones 260 mil 192 pesos; y en enero de 2021 se registró la cantidad de 433,538 pesos.

AMLO habría condonado a empresa de Epigmenio Ibarra (Fotos: Cuartoscuro//Gobierno de México)

Luego de que el SAT negara poner a disposición lo solicitado por un particular, bajo el argumento de que dicha información era reservada, por orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el SAT debió entregar información sobre la condonación fiscal a la empresa productora de Epgimenio Ibarra.

Según cifras del SAT, entre 2018 y 2021 la autoridad fiscal recibió 19 mil 671 solicitudes de condonación. Asimismo, de 2001 a 2018 se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos (valor actual) a 153 mil 530 contribuyentes “con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos”, ha indicado el SAT en 2019.

SEGUIR LEYENDO: