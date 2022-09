“Que se ponga a trabajar”: Sergio Mayer arremetió contra José Joel tras ser acusado de cobrar regalías del ‘Príncipe de la Canción’

Fotos: Instagram @josejoeloficial / @sergiomayerb

Las controversias en la dinastía de José José continúan y ahora fue Sergio Mayer quien una vez más se mostró molesto ante los señalamientos de José Joel en donde ha acusado al ex Garibaldi de quedarse con las regalías del Príncipe de la Canción.

Es así que, durante un reciente encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, Mayer arremetió contra el hijo de José José y lo exhortó a dejarlo en paz con el tema.

“La verdad no me interesa, lo que diga o lo que opine, la verdad es que la relación que yo tenía con su padre era mejor que la que tenía él con él. No me interesa lo que él opine que mejor se ponga a trabajar, estoy cansado que cada que quieren salir a la luz me utilizan a mí”, señaló.

Asimismo, el actor de La fea más bella mencionó que en vez de estar entre dimes y diretes, si José Joel estaba muy seguro del tema de las regalías, mejor le mostrara las pruebas sobre los hechos o tomara las acciones legales pertinentes.

“Si tiene algo que lo demuestre, él es también cantante, entonces debe saber si hay regalías, que deje de hablar tonterías y se ponga a trabajar. Toda esta gente que vive de todo este tipo de cosas... ¿por qué me mete a mí? y si hay algo, que tenga que reclamarme que lo haga con documentos o que haga la denuncia”, sentenció.

De igual manera, el ex Garibaldi comentó que en varias ocasiones intentó entablar comunicación con el familiar de José José, pero no tuvo éxito.

“Ya lo busqué dos o tres veces, lo quería buscar para tomar un café, en mi libro estoy poniendo justamente su incongruencia y eso por supuesto que va a estar”, declaró y agregó:

Nadie ha comprobado con elementos, le sacó jugo al evento (...) yo creo que ya va para abajo y ahora vuelve a retomarlo.

¡Sergio Mayer le responde a José Joel luego de que asegurara que el actor cobra las regalías de su padre, José José! 😱📺 #MiJuevesSerá pic.twitter.com/alA0JBr4G7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 22, 2022

Cabe recordar que recientemente José Joel se negó a hablar sobre la situación legal en la que se encuentra la herencia que les dejó su padre.

Fue durante un encuentro con los medios, donde los reporteros cuestionaron al hijo del intérprete de éxitos como El triste, Almohada o Lo que no fue no será sobre la situación legal en la que se encuentra todo lo relacionado con los bienes dejados por el famoso.

No tengo nada que decir de eso, por lo que los abogados me dicen”, dijo de forma tajante José Joel.

Asimismo, el hombre no dudó en recordar la fuerte situación que atravesó la familia durante los últimos años de vida de José José y el pleito con Sarita Sosa, otra de las hijas del cantante.

“Acuérdate que esta mujercita (Sarita) vino por él y se lo llevó casi dos años en cautiverio, en secuestro, entonces antes de eso se dio el cáncer de mi papi, se dio la operación”, sentenció.

De igual manera, José Joel fue cuestionado sobre el supuesto distanciamiento que tuvo con Marysol, el cual habría acontecido aparentemente por la repartición de la herencia.

“Ya platicamos, todo bien la relación con mi mamá y Marysol”, dijo el hijo del Príncipe de la canción.

