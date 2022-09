A pesar de degradarse a tormenta, Protección Civil mantiene alertas en estos municipios ante presencia de “Kay”

Soldados y personal de protección civil en labores de evacuación y apoyo a la población tras las intensas lluvias. FOTO: DEMIÁN CHÁVEZ/CUARTOSCURO.COM

Pese a haberse degradado a tormenta tropical tras impactar en costas de Baja California Sur, el sistema Kay se mantiene con afectaciones en la región. Especialmente en el estado de Baja California en donde se esperan lluvias torrenciales. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón se ubica a 200 km al nor-noroeste de Punta Eugenia, y a 270 km al sur-sureste de Ensenada.

El organismo prevé que Kay se aleje gradualmente del territorio nacional, así como que pierda intensidad conforme el transcurso del día. Actualmente registra vientos sostenidos de 95 km/h, rachas de hasta 100 km/h y oleaje elevado de entre 4 y 6 metros de altura en las costas del occidente de la Península.

La Coordinación Nacional de Protección Civil a través de Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) mantiene alertas en los siguientes municipios ante la tormenta tropical:

Naranja: Ensenada, Tijuana y Rosarito (Baja California).

Amarilla: Mexicali y Tecate (Baja California), y Mulegé (Baja California Sur).

Verde: Comondú (Baja California Sur) y Loreto (Baja California).

Clima en México para el 09 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Baja California.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sonora, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco y Guanajuato.

Intervalos de chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Colima, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, y de hasta 35° C enSonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de 0º C en Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado, ambiente matutino fresco, siendo frío y con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas del Valle de México y con temperaturas menores a 5°C en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde se espera cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente vespertino templado.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 23 a 25 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Presencia del ciclón "Kay" en costas de la Penínusla de Baja California, México. Foto: REUTERS/Cuauhtemoc Morgan

Península de Baja California: Cielo nublado a lo largo del día. Ambiente matutino templado, siendo fresco en zonas serranas. Lluvias puntuales torrenciales en Baja California y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur. Ambiente vespertino cálido, siendo templado en zonas serranas.

Pacífico Norte: Cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias puntuales intensas en el noroeste de Sonora, así como lluvias con chubascos en Sinaloa. Ambiente matutino templado, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas serranas; así como templado a cálido por la tarde, siendo templado sobre sierras.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino fresco, siendo frío y con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, puntuales fuertes en Jalisco y lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit y Colima. Ambiente cálido por la por la tarde.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas serranas, así como templado en zonas costeras. Por la tarde, lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente vespertino templado a cálido, siendo caluroso en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

Clima en México para el 09 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino templado a cálido, siendo fresco y con bancos de niebla sobre sierras de Veracruz y con temperaturas frías, menores a 5 °C en su zona montañosa. Lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco y lluvias con chubascos en Tamaulipas. Ambiente cálido por la tarde, siendo caluroso en zonas de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino templado. Lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas serranas y con temperaturas menores a 5 °C en sierras de Durango. Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, chubascos en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Ambiente vespertino cálido, siendo muy caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Mesa Central: Cielo medio nublado con ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala y con bancos de niebla al amanecer sobre sierras. Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos, puntuales fuertes en Guanajuato y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente vespertino cálido.

