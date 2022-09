“No quieren que siga expandiendo mi mensaje”: hackearon a Mafe Walker, la mujer que habla con aliens

Mafe Walker en Venga la Alegría (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

Mafe Walker, la mujer que se hizo conocida en redes por recibir “frecuencias intergalácticas” y “mensajes de aliens” volvió a dar de que hablar con su fresca aparición en el programa mañanero de TV Azteca.

En la transmisión de Venga la Alegría este 7 de septiembre, Mafe reveló que sufrió un hackeo en sus redes sociales, tanto en Instagram como TikTok y que está en proceso de averiguar los motivos.

Asimismo, añadió que quizá las interferencias son por alguna persona que no quiere que continúe hablando de los temas que suele tocar.

“Soy un medio de transmisión como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje importante. Hay interferencias, donde hay obstáculos que no quieren que se siga expandiendo este mensaje”, dijo.

Mafe Wlaker fue hakeada (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

Y es que antes de que se supieran los verdaderos motivos de su ausencia en redes, internautas afirmaron que su desaparición quizá se debía a una “abducción alienígena”; sin embargo, la colombiana aclaró que eso nunca pasó.

“Eso no es verdad. Simplemente tuve interferencias. Me han hackeado todas mis cuentas. Estoy tratando de investigar porque quiero que me devuelvan mis cuentas”, puntualizó.

De igual forma, durante el programa habló de sus encuentros con extraterrestres y los describió como “seres energéticos”, los cuales no se pueden describir como humanos, ya que tienen características muy diferentes a los habitantes de la tierra.

Tienen colores... depende también del ser... pero son muy grandes, son energéticos, son más de vibración (...) Hay seres que vienen de otras constelaciones de estrellas: se llaman seres estelares o seres de otras dimensiones. No los vamos a percibir como a los humanos, como cuerpos físicos, sino más vibracionales y de energía”, explicó.

Pato, Roger y Mafe Walker en el programa VLA del 7 se deptiembre (Foto: Twitter/@AztecaUNO)

Cabe destacar que las Pirámides de Teotihuacán son un portal y medio al que llegan señales de otras dimensiones, según Mafe Walker y, que fue ahí donde se dio el encuentro que tuvo con estos seres.

La ahora influencer destacó que tiene una nueva cuenta de Instagram, en la que apenas tiene 290 seguidores. Por el momento es la única oficial y en sus historias compartió su participación en Venga la Alegría.

Se le vio bastante contenta, con un cambio de look, pues se pintó el cabello color caramelo y hasta el conductor del matutino, Roger González, le chuleo el peinado, además de que ambos se abrazaron con gusto tras de cámaras.

Fue el mismo Roger quien compartió una foto en sus Instagram con Mafe y escribió lo siguiente: “Te amo, me amas”, a lo que la influencer respondió “@rogergzz Te amo, me amas. Eso corazónsote, gracias. @vengalaalegriatv los amo amores galácticos”.

Por otro lado, el video en donde ambos se abrazan no tuvo tan buen recibimiento, ya que en los comentarios se pudieron observar muchas críticas, tanto al programa como a Mafe.

“Esto ya no es gracioso, es triste”; “En serio ya no hagan este tipo de contenido, empezamos a dejar de creer en ustedes. Neta no se burlen del intelecto de la personas. Sé que el programa es PURO SHOW, pero ya llegar a esto es una REVERENDA PAYASADA”; “Para que diga las mismas frases alienígenas de siempre que los aliens ni topan”, expresaron algunos usuarios.

Cabe señalar que algunos arremetieron contra Mafe por estar vendiendo cosas relacionadas a su “don”, pues anunció en sus historias que se pueden comprar los “códigos de frecuencias galácticas personalizados” que ella realiza.

“Dones psíquicos ya activados. Por telepatía y viajes astrales nos transmitimos la data, son códigos amores”, escribió.

