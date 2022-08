Volvo contra McLaren: Noroña tundió a Alito Moreno por sus vehículos que compró “como si fuera narco”

(Foto: Twitter/@letroblesrosa) (Foto: CUARTOSCURO)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), tundió a Alejandro Alito Moreno y condenó la hipocresía de la oposición, por las críticas de las que ha sido objeto por tener una camioneta de la marca Volvo, siendo que el presidente del PRI tiene dos McLaren.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el legislador federal inició su participación para hablar sobre los avances en la investigación oficial del caso Ayotzinapa; sin embargo, tras una pregunta abordó el tema de los automóviles de lujo que le pertenecen a Alito.

Explicó que ese fue el sello de los gobiernos neoliberales: por un lado, están los crímenes de Estado y, por el otro, la “monstruosa corrupción” que permite a los líderes partidarios tengan acceso a vehículos tan costosos teniendo a un pueblo tan pobre y desigual como el de Campeche, entidad que gobernó Alito Moreno.

Fernández Noroña destacó la fortuna de Alito Moreno que, probablemente sea por corrupción.

“Viven del pueblo y traicionan al pueblo, han saqueado a manos llenas”

Al respecto, recordó cuando la oposición condenó que Noroña se hiciera de una camioneta Volvo, la cual aún está pagando, pues señalaron una supuesta falta de congruencia entre la adquisición de este vehículo y la llamada austeridad republicana que promueve la Cuarta Transformación (4T).

“Conmigo se desgarran las vestiduras por una camioneta que tengo a crédito, que ‘qué barbaridad’, ‘dónde está la austeridad’, ‘cómo una Volvo’, y resulta que Alejandro Moreno tiene dos McLaren de 19 millones de pesos cada uno”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló la presunta compra de dos autos de lujo por parte de Alejandro Moreno. (Captura: Facebook/Layda Sansores)

Aunado a esto, condenó que la adquisición de los vehículos se liquidara en efectivo y en una sola exhibición: “que pagó al contado como si fuera narco”. Además de la lujosa casa que posee en Campeche, su colección de relojes y otras propiedades, por lo que cuestionó a la facción parlamentaria del PRI: “¿cómo justifican esto?, ¿cómo justifican que sea diputado federal?, ¿cómo justifican que sea su dirigente político?”.

Por lo que reiteró la postura de Morena y sus aliados en relación a Alito Moreno, donde aseguró que el presidente del PRI será desaforado y procesado para que vaya a la cárcel, “el lugar que le corresponde”.

Sin embargo, no fue al único funcionario contra el que arremetió, pues el tema central de su participación fue el caso Ayotzinapa, donde celebró el informe del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y arquitecto de la llamada “verdad histórica”.

Alito Moreno cuenta con un par de vehículos de lujo valuados en 19 millones de pesos cada uno (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Como si esto no fuera suficiente, señaló que es partidario de que tanto Enrique Peña Nieto, ex presidente de 2012 a 2018, como Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comparten responsabilidad en la formulación de la “verdad histórica”; no obstante, el acento se mantuvo contra Murillo Karam, a quien lo tildó de ser un político preso y no un preso político, tal y como la oposición parlamentaria sostiene.

“No, señores, Murillo Karam no es un preso político, es un político preso y por más que sea un adulto mayor, no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad”

Finalmente, respecto al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Noroña dijo que se trata de una herida abierta y es condenable que la oposición critique el reconocimiento de la participación del Estado, pues la “verdad histórica” que era una majadería, pues existen múltiples inconsistencias en la versión generada por la PGR, mismas que han mantenido en vilo los padres de los jóvenes guerrerenses por muchos años.

