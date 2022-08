Denunciaron en redes al director de Regularización Territorial de la CDMX por agresiones sexuales

Vía Twitter, una mujer que trabajó con él, relató un presunto caso de acoso sexual por parte de Renato Molina (Fotos: Sistema de Información Legislativa/Twitter @NoemyBohorquez)

Una joven trabajadora de la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México (DGDT), denunció al titular de la dependencia, Renato Josafat Molina Arias, por presunto acoso sexual mientras fungía como su jefe directo.

“Hoy no sabía qué hacer o qué pensar, pero bueno, aquí estoy haciendo lo que considero correcto. El día de hoy, Renato Molina me besó a la fuerza”, menciona Noemy en el inicio de la denuncia y refiriéndose al lunes 15 de agosto de 2022.

A través de un hilo en su cuenta personal de Twitter, la joven hizo públicas sus acusaciones señalando haber comenzado en la DGDT como asesora jurídica para poco a poco ir trasladando sus funciones a las de una secretaria personal de Molina.

Durante ese tiempo, Noemy C. Bojorquez, la denunciante, aseguró haber recibido, en un principio, halagos por su físico que la incomodaban. Lo anterior, según su testimonio, fue “subiendo de nivel” hasta llegar al contacto físico no consensuado, para desembocar en un beso en la boca que terminó por agotar a la joven trabajadora.

“Y después me dijo ‘ahora un beso en tu nariz’, lo anterior sin dejarme de abrazar, a lo cual obviamente me negué, pero él al tenerme inmovilizada me besó en la boca, después de eso me soltó y me preguntó si ya había llegado la notaría para firmar una escritura respecto de los trámites que se llevan en la DGRT, le dije que sí estaba allí y salí en un mar de lágrimas”, relató.

Noemy explicó que aunque amaba su trabajo, se quedará sin él debido a lo que sucedió, mientras que predijo con molestia que el presunto agresor permanecería en su puesto por la incompetencia de las autoridades.

El funcionario fue denunciado en redes sociales (Fotos: Twitter/@NoemyBohorquez)

“Me marcó, pidiéndome disculpas ¿creyendo que con eso se arregla todo? me besó a la fuerza habiendo gente en recepción, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos estado solos?, ¿también con una disculpa lo habría pretendido remediar?”, dijo en su testimonio.

Sin embargo, luego de una breve investigación, mencionó que encontró antecedentes de episodios similares con Renato Molina y otras mujeres que trabajaron en algún momento con él, los cuales exhibió.

La joven terminó responsabilizando al funcionario de los daños de los que podrían ser víctimas ella misma o su familia como consecuencia de su denuncia.

“Derivado de su influencia política y de la denuncia en redes que estoy realizando RESPONSABILIZO A RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS DE TODO DAÑO QUE PUDIERA TENER MI FAMILIA ASÍ COMO YO” (Fuente: Twitter/@NoemyBohorquez)

Tras su publicación, la Secretaría de la CDMX le ofreció a Noemy acompañamiento legal.

¿Quién es Renato Molina?

De acuerdo con la página de la Consejería del Gobierno de la Ciudad de México, Renato Josafat Molina Arias fue diputado federal de mayoría relativa por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, durante la LXIII Legislatura, es decir, entre 2015 y 2018.

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y posee un posgrado en Administración de Recursos Humanos por la misma casa de estudios.

Instalaciones centrales de la Dirección General de Regularización Territorial (Foto: Google Maps)

Es importante mencionar que el señalado también fungió como jefe en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Iztapalapa de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, además de ser reportero en el área de Comunicación Social de Coyoacán, y enlace administrativo en la Dirección de Planeación y Desarrollo en el Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA).

Asimismo, fue el fundador del Frente Ciudadano de Lucha Social, Coordinador de Morena en el Distrito XXV y colaborador en múltiples proyectos de construcción de infraestructura social.

