Aunque “el país se encuentra en llamas”, la probabilidad de que el PRD gane en el Edomex es menor al 10%

En la ceremonia en la que Omar Ortega rindió protesta como Coordinador Estatal de la agenda del sol azteca, Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que su instituto está listo para el proceso electoral 2023 para que en el Estado de México se evite caer en la “dictadura”.

De acuerdo con Jesús Zambrano, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya demostró que no sabe gobernar, por lo que llamó a que este partido no debe de ganar en el Edomex: “No van a hacer de la entidad un eslabón más de la cadena trágica en la que vive el país; ya han demostrado que no saben gobernar”.

“El país se encuentra en llamas, preocupante y peligrosamente en llamas, gobernado en los hechos por la delincuencia organizada y no quieren cambiar su estrategia, al contrario, la quieren profundizar”

Durante un mitin público, Zambrano Grijalva, aseveró este 13 de agosto que quizá, desde Palacio Nacional, se podrían estar provocando los actos violentos que aquejan al país para “justificar lo que han propuesto de que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Por lo que priorizó su agenda y se resaltó la toma de protesta de Omar Ortega, quien podría ser el perfil del PRD para las elecciones del próximo año; sin embargo, las encuestas que se han hecho públicas, apuntan bajas probabilidades para que el sol azteca posicione un perfil ganador.

Conforme a la Ley Electoral, los institutos políticos y/o coaliciones deben de definir de manera interna los perfiles que posicionarán para el periodo de precampaña se realizará del 23 de enero al 3 de marzo de 2023, esto para que a partir del 3 de abril y hasta el 31 de mayo se realicen las campañas oficiales.

Ante este panorama, Morena y sus aliados (PT y PVEM) ya tienen definida su candidatura, pues la maestra Delfina Gómez resultó la ganadora de las encuestas internas; del mismo modo, Movimiento Ciudadano (MC) ya se decidió por Juan Zepeda Hernández como el mejor para asumir la responsabilidad al frente del Edomex.

Sin embargo, la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, no ha definido si irá de manera conjunta, o si sus integrantes irán en solitario, aunado a esto, los perfiles que se comienzan a asomar de cara a la precampaña no cuentan con la misma aprobación que Delfina Gómez, por lo que se espera que cierren filas a la brevedad para poder connotar unidad, fuerza y liderazgo ante la abanderada de Morena.

Existen indicadores promovidos por Grupo Expansión y El Financiero que sugieren que, de no sufrir cambios en las preferencias electorales, Morena se llevará el Edomex. Esto porque la preferencias del partido guinda son del 38%, pero si va en coalición con el PT y el verde, éstas llegan hasta el 48 por ciento.

Mientras que las del PRI y el PAN son del 16% cada uno, pero el PRD se queda atrás, pues nada más cuenta con el 7% de simpatía electoral y, en caso de que se materialice la coalición Va por México, sus probabilidades se elevarían hasta el 39%; no obstante, esto no rivaliza con las preferencias de Morena.

Asimismo, cabe destacar que MC cuenta con una intención del voto del 10% y su candidato es un ex abanderado del PRD. Sin embargo, aseguró que, de ser necesario, el PRD podría ir fuera de la coalición Va por México.

Aún a pesar de estos datos, luego de que Omar Ortega rindiera protesta, la dirigencia del PRD aseguró que la crisis en seguridad actual no es de las Fuerzas Armadas, sino de “una estrategia fallida”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sostuvo que en México se está acercando a lo que se puede catalogar como un estado fallido: “A eso es a lo que nos están llevando con sus derrotadas políticas, especialmente la del combate a la inseguridad como lo hemos visto en los últimos días”, agregó Zambrano.

