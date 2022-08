Llaman “whitexican” a Patricia Armendáriz tras fotografía donde abraza a mujer indígena en Chiapas

Patricia Armendariz acusada por ser Whitexican (Foto: Captura de pantalla)

Patricia Armendáriz Guerra fue objeto de duras críticas tras un “tropiezo” en redes sociales, donde al querer destacar la belleza de las mujeres indígenas de Chiapas terminó por presumir su privilegio “whitexican”.

Cabe recordar que el término “whitexican” que se ha popularizado últimamente en redes sociales hace referencia a los mexicanos blancos (white+mexicans) que supuestamente gozan de cierto privilegio tácito otorgado por su estatus social.

No se refiere literalmente a las personas de piel blanca sino a ese conjunto de actitudes de los sectores más adinerados y privilegiados de la sociedad que, precisamente por su estatus, no han sido menospreciados o discriminados, o nunca les ha sido negada alguna oportunidad o servicio por su color de piel o su posición social.

Patricia Armendariz acusada por ser Whitexican (Foto: Captura de pantalla)

En ese tenor, la diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue severamente señalada, ya que en una publicación adjuntó una fotografía de ella abrazando a una joven indígena por la espalda.

En la imagen, la joven se ve visiblemente incómoda al ser abrazada por Armendáriz, mientras en ambas manos sujeta las artesanías que vende a los turistas para ganarse la vida honradamente.

“La belleza de las campesinas de los altos de Chiapas. Y sobre todo su dignidad y porte. Son una inspiración”

Patricia Armendariz acusada por ser Whitexican (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de que el mensaje es positivo y en favor de las mujeres que habitan en la región chiapaneca, los usuarios no pudieron evitar señalar que la fotografía estaba de sobra, sobretodo porque no le importó incomodar a la joven con tal de presumir en redes sociales su “admiración”.

“Desde su privilegiada posición me parece una hipocresía”; “Como todo una #whitexican Patricia Armendáriz incomodando a esta hermosa chica campesina chiapaneca , invadiendo su espacio y que en su expresión hace notar su stress ante el contacto cercano de esta señora” y “La Diputada de Morena, Patricia Armendáriz, acaba de desbloquear un nuevo nivel de whitexican. No concibo la obsesión de usar a personas indígenas como adornos en publicaciones personales”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Debido a las fuertes críticas por su acción, la legisladora de morena y antes miembro del programa Shark Tank, borró la publicación. Sin embargo, subió otra con el mismo texto descriptivo, pero con una foto en donde solo aparece la muchacha con el mismo semblante de incomodad.

Meme compartido en los comentarios de la publicación de Armendáriz (Foto: captura de pantalla)

A pesar de borrar la publicación las capturas de pantalla no dejaron de acusar a Patricia Armendariz, por lo que en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter los usuarios siguieron compartiendo la publicación y arremeter en contra de su actitud “whitexican”.

“Ya borraste el tuit anterior pero sigues cosificando a esa vendedora. Ni siquiera sabes si es campesina o no. ¿Por qué no preguntarle su nombre y que te platique un poco de ella para no publicarla como si fuera parte anónima de una escenografía? Espero que le hayas comprado algo”, “Siempre hay un Screenshot, Paty. Si tanto admiras a estas personas respeta su espacio personal, ve la cara de incomodidad de esta chava. ¿Que es eso de abrazarla de esa forma? Y nomas para tu foto, ridícula”, fueron otros comentarios adicionales, luego de que eliminó la publicación original.

Desde que se popularizó la palabra “whitexican”, han sido muchos –famosos y desconocidos– quienes se han pronunciado en su contra, considerándola racista, discriminatoria. Precisamente son quienes han sido considerados así, “whitexicans”.

SEGUIR LEYENDO: