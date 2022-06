“Whitexican” sobornó a policía con mensaje motivacional y llovieron críticas

(Foto: Captura de pantalla/Tiktok)

En redes sociales se ha viralizado un video de TikTok en donde una mujer da a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo que parece ser un soborno, sin embargo, se trata de un papel con un mensaje motivacional.

Esto ha causado diferentes reacciones entre los usuarios, principalmente de crítica en contra de la mujer, quien ha sido llamada “whitexican”. Cabe recordar que este término que se ha popularizado últimamente para hacer referencia a los mexicanos blancos (white+mexicans) que supuestamente gozan de cierto privilegio tácito otorgado por su estatus social.

No se refiere literalmente a las personas de piel blanca sino a ese conjunto de actitudes de los sectores más adinerados y privilegiados de la sociedad que, precisamente por su estatus, no han sido menospreciados o discriminados, o nunca les ha sido negada alguna oportunidad o servicio por su color de piel o su posición social.

Y es que la usuaria de TikTok, Sofia Thompson, de notorio estatus social alto, simuló un soborno o propina para entregarle al elemento policial un papel doblado como si fuera un billete al policía.

(Foto: Captura de pantalla/Tiktok)

En el video se observa que el uniformado extiende la mano y acepta el papel e incluso dice “gracias”, no obstante, cuando termina de abrir lo que recibió se queda un momento pasmado y voltea a ver la cámara que lo grababa con mirada seria.

El mensaje decía: “Si pensaste en detenerte, no lo hagas, lo vas a lograr”.

Supuestamente, la mujer esperaba que con el mensaje el policía se sintiera inspirado y optimista, aunque por lo que se puede ver en el TikTok, la emoción que mostró al recibir el papel se acabó cuando lo abrió y se dio cuenta que era un mensaje motivacional y no una propina.

Los sobornos están prohibidos y son considerados como un delito (cohecho), pues los funcionarios públicos no pueden solicitar, ofrecer o aceptar regalos, favores o retribuciones para cometer una falta administrativa en ejercicio de su cargo, aunque no está explícitamente prohibido recibir una propina, ya que no se les está pidiendo hacer algo a cambio.

(Foto: Captura de pantalla/Tiktok)

En ese sentido, la propina pudo ser aceptada sin problemas por el elemento de la SSC que estaba prestando sus servicios. Es por ello, que los usuarios comenzaron a señalar que la mujer solo se había “burlado” del policía o que lo había motivado para pedir más “mordidas”.

“A lo mejor él ya estaba pensando en dejar de pedir mordidas y viene esa y lo alienta…”; “Bro... I feel that in whitexican”; “Poli: Pensé detenerme en pedir mordidas, pero no porque si voy a lograr juntar para una nueva casa”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

“Si quiere dejar notitas motivacionales bien por ella, pero tiene que grabarse y grabar a la otra persona sin permiso, para disque quedar como la alturista #1 😒”, señaló otro cibernauta.

(Foto: Captura de pantalla/Tiktok)

Por otro lado, hubo usuarios que destacaron la expresión de seriedad que hizo el policía al ver directo a la cámara que lo estaba grabando.

“Me puse nervioso cuando volteo directo a la cámara haha”; “*los ojos me lagrimean* acto siguente el poli voltea a la cámara. Yo *shock*, me da un micro ataque ansioso”.

Cabe recordar que desde que se popularizó la palabra “whitexican”, han sido muchos –famosos y desconocidos– quienes se han pronunciado en su contra, considerándola racista, discriminatoria. Precisamente son quienes han sido considerados así, “whitexicans”.

