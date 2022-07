AMLO rectificó y aseguró que no habrá ruptura en el T-MEC

AMLO aseguró que México podría salir del T-MEC, pero después se echó para atrás (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que México podría salir del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía”, el tabasqueño se echó para atrás, pues se disculpó de sus expresiones.

“Aún tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún Gobierno extranjero”, declaró López Obrador.

Y es que el Gobierno estadounidense solicitó consultas a la administración de la Cuarta Transformación (4T) luego de que consideraran que su política energética vulnera a sus empresas. De acuerdo con el tabasqueño, este hecho fue impulsado por empresarios mexicanos, los cuales, según sus declaraciones, forman parte de sus adversarios.

Bajo ese tenor, el mandatario mexicano señaló que los funcionarios estadounidenses “no tienen razón, aún cuando tengan muchos lambiscones, vende patrias, que les aplauden en nuestro país”.

López Obrador consideró que México podría salir del T-MEC (Foto: Cuartoscuro)

Para argumentar que los estadounidenses “no tienen razón”, López Obrador leyó el artículo 8° del T-MEC, mismo que adjudicó su redacción a su Gobierno, “porque sino se aceptaba no iba a haber Tratado”.

Asimismo, mencionó que entre sus planes se encuentra mandar una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden con el fin de conocer los motivos de las consultas solicitados por su Gobierno: “Es que a lo mejor él no sabe esto”.

Pese a sus declaraciones, aseguró que “no va a haber ruptura porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a EEUU”. Además, recalcó que “debe de cuidar” su lenguaje debido a que “se tratan de asuntos muy delicados”.

AMLO se echó para atrás (Foto: Cuartoscuro)

“Le tengo mucho respeto al presidente Biden y al Gobierno de Estados Unidos y actuamos con responsabilidad, entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navajas, pero esto no es así, esto tiene que ver con argumentos”, sentenció.

El pasado 20 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió, por medio de la Secretaría de Economía (SE), la solicitud para inicio de consultas por parte del Gobierno de EEUU de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4 del T-MEC.

Katherine Tai, representante Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés), señaló al Gobierno mexicano de priorizar la distribución de energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre fuertes de energías limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y solar.

“Las empresas estadounidenses continúan enfrentándose a un trato injusto en México (…) Estos cambios afectan a los intereses económicos de EEUU en múltiples sectores y desincentiva la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y fiable”, externó Katherine Tai en un comunicado de prensa.

Katherine Tai informó de la inconformidad del Gobierno de EEUU (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

En ese sentido, ambas naciones contarán con un periodo de 75 días para solucionar la controversia. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio, EEUU podría solicitar el establecimiento para decidir sobre el asunto.

Ante ello, Marcelo Ebrard, titular de la SRE, informó que México está preparando sus argumentos para hacerle frente a los estadounidenses: “Nos estamos preparando para el proceso de consulta en el que ya estamos con EEUU, por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferente medidas que ha tomado el Gobierno de México en materia de energía eléctrica, y en general de energía”.

