Qué zonas recorrerá el nuevo Cablebús de la Línea 3

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que el Cablebús de la Línea 3 está a un año de inaugurarse. Este tendrá un total de seis estaciones que recorrerán cuatro secciones de Chapultepec.

El recorrido irá desde la avenida Vasco de Quiroga hasta la residencia Los Pinos, pasando por algunas partes de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Por otro lado, el cablebús fue nombrado como Circuito de Transporte Sustentable Interno: Proyecto Prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultur, que tendrá una longitud de 5.42 kilómetros.

Se estima que su entrada de operación sea en septiembre de 2023. Este tendrá una capacidad máxima de 3 mil personas por sentido, el tiempo de recorrido será de 20 minutos y habrán 180 cabinas.

En cuanto al aspecto tecnológico, el cablebús contará con una telecabina, con monocable y pinzas desembragables, con una velocidad de 20 kilómetros por hora y wifi gratis.

Jesús Esteva, secretario de obras de la Ciudad de México informó en rueda de prensa que la Línea 3 del transporte beneficiará a 36 mil usuarios en una primera etapa.

Asimismo, se calcula que con el tiempo tenga una proyección de ampliación a 70 mil usuarios y se estima que haya un total de 40 torres del cablebús.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró mediante su cuenta de Twitter que este proyecto ayudará a muchos ciudadanos, además de tener otros beneficios.

“El CablebúsL3 beneficiará a los habitantes de las zonas altas de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, en sus traslados. Además, tiene un propósito turístico, cultural y ambiental, como parte del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura”, agregó la mandataria.

Se adelantó que el costo de la obra será de mil 800 millones de pesos, los cuales serán otorgados por la Federación. Por otro lado, el primer cablebús inaugurado en la CDMX fue el 11 de julio de 2021.

Actualmente, la Línea 2 de este transporte se encuentra cerrada por mantenimiento a un año de su lanzamiento. Esta ruta recorre desde Constitución de 1917 a Santa Marta en la alcaldía Iztapalapa.

Ruta y estaciones del Cablebús Línea 3

- Los pinos (estación terminal).

- Panteón Dolores.

- Cecyt 4 / Lienzo Charro.

- Parque Cri-Cri.

- Cineteca Nacional

- Vasco de Quiroga (estación terminal).

El costo de este pasaje será de siete pesos pues es la tarifa actual, y el modo de acceso deberá ser con la tarjeta de movilidad integrada, es decir, la que se utiliza para el metro, metrobús y otros transportes.

Cuando esté lista la Línea 3, debería operar de lunes a viernes desde las 5 am hasta las 11 pm, mientras que el sábado de 6 am a 11 pm y los domingos y días festivos desde las 7 am hasta las 11 pm.

Como en otros medios de transporte, se deberá permitir la entrada gratuita a personas de 60 años de edad en adelante que presenten una identificación que acredite su edad.

Así como también será gratis para las personas con discapacidad, a niños y niñas menores de cinco años, a personas que forman parte de la Comisión de Participación Comunitaria y de la Red de Contralorías Ciudadanas.

