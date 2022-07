“No estoy buscando un puesto de consuelo”: Ricardo Monreal rechazó una posible candidatura en la CDMX

Ricardo Monreal aseguró que no busca un puesto de “consolación” (Foto: Cuartoscuro)

Ante los rumores de que el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, podría tener la candidatura para la jefatura de la Ciudad de México (CDMX) en lugar de la presidencial, el morenista aseguró que no busca un puesto de “consolación”.

En conferencia de prensa el pasado 15 de julio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta dijo querer la capital del país, ya que parte de su vida la ha realizado en la entidad, sin embargo, reiteró que él buscará la candidatura para suceder al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones del 2024.

El senador indicó que quiere ser “el presidente de la reconciliación nacional “y una vez que inicie la convocatoria en Morena “me voy a inscribir para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

senador indicó que quiere ser “el presidente de la reconciliación nacional" (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

“No estoy buscando un puesto de consuelo, de acomodo personal o un puesto de compensación. Es muy digna la Ciudad de México, con una responsabilidad enorme; es un lugar que quiero mucho, aquí vivo, pero yo no estoy en ese procesos, estoy intentando ser muy claro, porque la política tiene que ser así, y hasta este momento sólo tengo un plan”

Por ello, descartó estar en algún tipo de negociación para otra candidatura que no sea la presidencial, en la que será el primero en inscribirse para el proceso interno cuando Morena emita la convocatoria.

“No estoy negociando, no voy a declinar, y no estoy buscando un acomodo personal, ni estoy buscando puestos de dinero, puestos de poder, puestos de control político, no, sólo tengo un plan, que es suceder al presidente de la República y convertirme en el presidente de la reconciliación”, sostuvo.

El senador señaló que va a resistir los ataques de simpatizantes de otros aspirantes (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Sobre la lucha interna en Regeneración Nacional por la candidatura presidencial y los ataques de simpatizantes de otros posibles aspirantes, el senador señaló que va a resistir, pues recordó que es uno de los fundadores del partido junto con el mandatario federal.

“Y tampoco me siento mal porque me ataquen los simpatizantes de otra candidata, es parte de un proceso interno. Lo que yo veo es que la sucesión anticipada está generando esta etapa de choque entre los aspirantes, y no sólo entre los aspirantes, entre las bases militares del propio partido”, explicó el morenista.

Y agregó: “Yo voy a resistir, porque soy fundador de Morena, y los que somos fundadores sufrimos persecución, sufrimos exclusión, sufrimos incluso estigmatización del Gobierno. Ahora nosotros tenemos que resistir a este tipo de estrategias, que me parecen equivocadas. Vamos a mantenernos”

Zambrano Grijalva aseguró que las puertas están abiertas para todo aquel que deseé luchar por una República democrática, en especial para Ricardo Monreal (Fotos: PRD//Cuartoscuro)

En tanto, al hablar de las declaraciones del presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, sobre una posible candidatura presidencial con la alianza Va por México, Monreal Ávila le agradeció, aunque no la rechazó ni aceptó.

“Y por eso, agradeciendo la deferencia del presidente nacional del PRD, voy a seguir trabajando y voy a seguir platicando con la oposición, porque es mi convicción y porque creo que México requiere de contrapesos políticos centrados en el régimen de partidos institucionales en México”, respondió.

Y es que el pasado 14 de julio, Zambrano Grijalva aseguró que las puertas están abiertas para todo aquel que deseé luchar por una República democrática, incluidos los integrantes de Morena y en especial, Ricardo Monreal.

“No hay que cerrar ninguna posibilidad de que esto suceda y que ellos tomen sus propias decisiones en el momento que lo consideren. Nosotros, insisto, estamos impulsando un proceso de confluencia, tenemos que armar una plataforma y no es que nosotros vayamos a aceptarlo de regreso al PRD, sino que estoy hablando de la posibilidad, ante una necesidad nacional, de confluir en un gran frente”, manifestó.

