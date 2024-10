Agenda NFL: sigue todas las acciones de la Semana 8

Estos son todos los partidos del mejor futbol americano del mundo de esta semana (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Las actividades dentro de los emparrillados continúan en la NFL después de una semana llena de acción, jugadas dignas de videojuegos y sorpresas en los diferentes enfrentamientos. Las 32 franquicias se preparan para enfrentar desafíos cruciales que podrían definir su futuro dentro de la temporada.

Esta semana promete grandes enfrentamientos entre viejos rivales, así como duelos importantes que pueden sacudir las posiciones en las diferentes divisiones. Cada partido pesa demasiado en el largo camino hacia los Play Offs y un error dentro del campo de juego podría costar en un futuro.

La NFL está preparada para mantener a sus aficionados al bor de sus asientos con una serie de partidos que prometen acción, estrategia y momentos inolvidables dentro del campo de juego.

A continuación te compartimos todos los encuentros correspondientes a la semana de la NFL.

New York Jets vs Houston Texans

Fecha: 01 Nov

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 19:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Atlanta Falcons vs The Dallas Cowboys

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Buffalo Bills vs Miami Dolphins

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Cincinnati Bengals vs Las Vegas Raiders

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Cleveland Browns vs Los Angeles Rams

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Tennessee Titans vs New England Patriots

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

New York Giants vs The Washington Commanders

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Carolina Panthers vs New Orleans Saints

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Baltimore Ravens vs Denver Broncos

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 13:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:00 horas

Arizona Cardinals vs Chicago Bears

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 15:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:05 horas

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 15:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:05 horas

Seattle Seahawks vs Los Ángeles Ramas

Fecha: 03 Nov

Green Bay Packers vs Detroit Lions

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 15:25 horas

Hora del Este de EEUU: 15:25 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:25 horas

Minnesota Vikings vs Indianápolis Colts

Fecha: 03 Nov

Hora de México: 19:20 horas

Hora del Este de EEUU: 20:20 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:20 horas

Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers

Fecha: 04 Nov

Hora de México: 19:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:15 horas

La globalización de la NFL

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.