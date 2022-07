Por qué en México se dice que es peligroso comer sandía después de una noche de copas

En México se tiene la creencia de que comer sandía causa daños después de una noche de copas. Foto: Getty Images

Una de las creencias más populares en México es que comer un bolillo después de un susto puede ayudar o que después de una emoción fuerte como enojo, estrés o susto puede presentarse la diabetes e incluso que comer sandía después de una noche de fiesta puede resultar peligroso.

A pesar de que se cree que la sandía puede provocar malestares estomacales o incluso ser tóxico para la salud, la realidad es que por sí sola no provoca ningún efecto negativo como se piensa. Sin embargo es considerada una de las frutas con más alto índice glucémico, este valor mide la cantidad y la rapidez con la que la glucosa aumenta en la sangre después de comer un alimento.

Diversos especialistas consideran que a partir de un valor mayor que 70 es considerado alto, la sandía se encuentra aproximadamente en el 75, siendo incluso la fruta con mayor índice, después le sigue la piña con 66, el melón con 65 y el plátano dependiendo de su madurez. Incluso no es recomendada para las personas diabéticas puesto que tienen que evitar subidas drásticas de glucosa en la sangre.

Intenso dolor de cabeza, naúseas, cansancio, sed y mareos son algunos de los síntomas tras un exceso de alcohol. (Shutterstock)

Lo que ocurre después de una noche de copas es que dificulta el buen funcionamiento del sistema digestivo ya que el alcohol es un irritante gástrico, por lo que se presentan náuseas e incluso vómito. Es conocido que el alcohol se elimina a través del hígado y ocasiona que deje de producir glucosa por lo que el cuerpo pide alimentos ricos en grasas y azúcares para saciar y calmar el hambre rápidamente.

Ahora bien, comer alimentos salados y grasos o bien tomar bebidas azucaradas sólo empeoran la acidez del estómago y aumentan los niveles de azúcar en la sangre potenciando el desequilibrio metabólico que además se ve perjudicado con el no dormir bien, pues mientras se descansa se restauran todas las funciones del cuerpo provocando que no se produzcan las suficientes hormonas para regular el metabolismo.

Considerando lo anterior y la ingesta de sandía en la noche es como puede resultar una combinación negativa en el cuerpo tras la famosa “cruda”, como la conocemos en México. Es por esto que, aunque es una fruta bastante nutritiva, se recomienda comerla en la mañana ya que nuestro cuerpo funciona de manera más lenta al dormir por la noche para hacer la digestión de alimentos.

La deshidratación es uno de los síntomas más comunes de la resaca. Shutterstock

En general no es una fruta dañina, sin embargo algunos especialistas afirman que el comerla constantemente en la noche tras una resaca podría perjudicar la salud. A pesar de tener un alto índice de potasio, un exceso de éste podría causar daños a los riñones, aunque son necesarios varios factores para tener un problema considerable.

La sandía es rica en nutrientes como la vitamina A, B y C, además de potasio, y uno de los más importantes es el licopeno, un antioxidante que es el responsable del color rojo. A pesar de no tener tanta fibra como otras frutas o verduras, no contiene grasa y es baja en calorías, se conforma principalmente por agua.

La sandía es una fruta que contiene bastante agua y es rica en nutrientes.

Al tener resaca se recomienda tomar un antiácido para ayudar a equilibrar el estómago y así aliviar la molestia estomacal. Rehidratar el cuerpo con agua natural es clave para superar los síntomas molestos después de una noche de tragos.

Uno de los factores más importantes para evitar la”cruda” es cuidar las cantidades de alcohol que se toman, dormir suficiente y mantenerse hidratado.

