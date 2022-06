Funcionarios mexicanos lamentaron la muerte de 46 migrantes hallados en un camión en San Antonio, Texas

Funcionarios mexicanos se pronunciaron tras el hallazgo de un trailer con 46 personas migrantes fallecidas en San Antonio, Texas. De izquierda a derecha: Nestora Salgado, Marcelo Ebrard y Marko Cortés. (Fotos: Twitter)

El hallazgo de un trailer con 46 personas fallecidas por asfixia en San Antonio, Texas, causó gran conmoción tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes del canciller Marcelo Ebrard, se ha confirmado que hasta el momento las autoridades policiales estadounidenses han detenido al menos a tres personas.

Por las características del vehículo y del hallazgo, existen sospechas de un posible caso de trata de personas, pues el trailer contaba con placas de Estados Unidos superpuestas para poder circular sin revisión.

“Reporte de nuestro Cónsul : 46 fallecidos por asfixia, 16 trasladados a hospitales, entre ellos 4 menores de edad. En este último grupo se ha identificado a dos guatemaltecos. El trailer tiene placas de EU, superpuestas, para circular sin revisión. Muy probable autoría de tratantes” fue el mensaje que Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter.

Respecto a las personas trasladadas a hospitales para recibir la atención médica necesaria, las autoridades sólo han confirmado que dos menores de edad son de origen guatemalteco.

Vecinos de la comunidad observan el trabajo de las autoridades en la escena donde fue encontrado el vehículo. Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Como era de esperarse, esta tragedia ha provocado diversas reacciones entre varias de las figuras de la política mexicana.

De los primeros en pronunciarse fue el mismo Marcelo Ebrard, quien además de ofrecer información acerca de los hechos, expresó su consternación con el mensaje “Condolencias a las víctimas y sus familias”.

Por otro lado, la senadora por Guerrero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Nestora Salgado externó vía redes sociales su indignación ante el hecho: “Lamento profundamente el indignante hallazgo del tráiler lleno de migrantes que perdieron la vida y de otros que se encuentran hospitalizados, en San Antonio Texas. Mis más sinceras condolencias para las familias de las víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las autoridades policiales han detenido, hasta el momento, a tres personas tras el hallazgo del trailer. Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) aseguró que este lamentable hecho es consecuencia de la preocupante situación que existe hoy en día respecto a la migración hacia Estados Unidos.

“La tragedia humanitaria que representa la migración y el tráfico ilegal de personas dejó hoy un expediente tremendo: 46 migrantes fallecen al quedar aplastados en un trailer abandonado en Texas”, escribió el militante de Morena en sus redes sociales.

También hubo miembros del bloque opositor, integrado por los partidos PAN, PRI y PRD, que se pronunciaron al respecto del sensible fallecimiento de los 46 migrantes, cuyas nacionalidades aún no han sido verificadas por las autoridades.

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) compartió un mensaje en el que se mostró afligido ante la situación y convocó a las naciones a trabajar de manera conjunta para atender el tema migratorio con el objetivo de evitar que estas situaciones sigan ocurriendo.

“Mi total consternación por la muerte de más de 40 migrantes en el interior de un tráiler. Envío más sentido pésame a las víctimas y hago un llamado a que todos los países trabajemos en conjunto para encontrar soluciones inmediatas al grave fenómeno de la migración”, escribió en sus redes sociales el dirigente del partido blanquiazul.

Una mujer reacciona a la escena en la que fue hallado el trailer con 46 migrantes fallecidos. Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Por otro lado, hubo quienes, en lugar de expresar indignación y tristeza, aprovecharon para criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política en materia de seguridad.

Tal fue el caso del senador panista por Veracruz Julen Rementería del Puerto, quien compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “46 migrantes fallecidos por asfixia en el interior de un trailer en San Antonio Texas. Otra más de la ocurrencia del palacio: ‘abrazos no balazos’. Bandas criminales de tráfico de personas operando a sus anchas e impunemente en nuestro país”.

Esto, a manera de crítica hacia la postura que ha defendido López Obrador de “abrazos, no balazos”, la cual ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por personajes como Joaquín López-Dóriga, quien ha llegado a afirmar que su frase no representa estrategia alguna y no ha sido suficiente para brindarle protección a las familias mexicanas.

