Loret de Mola: Dinero de “créditos a la palabra” se usa para comprar votos y acarreados

Carlos Loret de Mola arremetió contra AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El periodista Carlos Loret de Mola arremetió nuevamente contra la Cuarta Transformación (4T) asegurando que fuentes cercanas a él, que trabajan en el Gobierno de México, le revelaron que el dinero del programa “Créditos a la palabra” es usado para comprar votos, pagar representantes de casilla, movilizar acarreados, entre otras cosas.

En su columna del diario El Universal, titulada “El país de ‘aquí no pasa nada’”, el también locutor apuntó que el Banco del Bienestar es “uno más de los montajes de López Obrador” al recordar que hace unos días la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un gasto de 65 millones de pesos para un software (programa computacional) que no ha sido instalado ni está operando.

Aunque el comunicador y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantienen continuas disputas, en esta ocasión aseguró que fuentes que trabajan en la administración le aseguraron que el dinero del programa está siendo desviado para favorecer a Morena (Movimiento Regeneración Nacional).

“El 83% de las tandas no se pagan. El 99% de los ‘créditos a la palabra’ no se pagan. ¿Por qué? Porque no son tandas ni créditos. Es dinero que se usa para comprar votos, pagar representantes de casilla, movilizadores de acarreados, etc. Así me lo aseguran fuentes del propio gobierno”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Sumado a ello, Loret de Mola criticó que el ejecutivo federal haya minimizado la gravedad de la detención de periodistas, que lo seguían en su gira por Sinaloa, por un grupo armado con fusiles AK-47 porque no se reportaron muertos. “Entonces, si no hay muertos, está bien que civiles armados detengan a la prensa. Aquí no pasa nada”, subrayó.

En la columna publicada el pasado martes, subrayó las supuestas irregularidades reportadas durante el domingo, día de elecciones, mismas que también fueron minimizadas por el presidente López Obrador porque “no se tuvo pérdidas de vidas humanas”.

Y es que a pesar de aceptar que “hubo tensiones”, “estos llamados levantones” y “arbitrariedades”, la situación general “no pasó a mayores”, además de que los periodistas que fueron detenidos o reportados como desaparecidos ya habían sido puestos en libertad.

“Entonces, si te liberan, no importa que te secuestren. Aquí no pasa nada”, dijo el comunicador.

Carlos Loret de Mola (Foto: Instagram/carlosloret)

Pero no fueron los únicos secuestros que Loret de Mola restregó a la cara del mandatario nacido en Tabasco. Con una nota publicada en el diario The New York Times rememoró a médicos que fueron raptados en zonas rurales.

“Qué bonito se ve ⁦el gobierno de @lopezobrador_ hoy en la portada del New York Times ⁦@nytimes⁩: En las zonas rurales de México, secuestran doctores y los obligan a curar a los narcos heridos”, escribió a través de un tuit, donde también adjuntó la fotografía del artículo mencionado.

La nota fue escrita por el periodista Steve Fisher, el cuál también mencionó el caso de unos guardaespaldas de un jefe de banda que se encontraba herido y cómo le dijeron a un cirujano: “sálvalo o morirás”.

En el texto se recuperan algunas crónicas de médicos que han sobrevivido ante estas extorsiones, por ejemplo el Doctor Espinoza, el cual pidió reservar su nombre completo por miedo a represalias. Él contó que un hombre armado se presentó en la puerta de su casa y le dijo que un miembro de una banda había sido gravemente herido y que necesitaba ayuda, mientras le apuntaba con un arma.

Hace unas semanas, el presidente López Obrador, reconoció que uno de los factores por los que los médicos no buscan trabajar en zonas rurales es la inseguridad.

SEGUIR LEYENDO: