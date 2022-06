CDMX: Extitular de Seduvi acumula nuevas denuncias por acoso y abuso sexual

Rafael Gregorio Gómez fue destituido de su cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi) en la Ciudad de México (Foto: CUARTOSCURO / Moisés Pablo)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado lunes 6 de junio que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) había sido destituido de su cargo temporalmente luego de que una mujer de 32 años lo acusara de haber cometido abuso sexual en su contra. No obstante, con el pasar de los días han aparecido nuevas víctimas del hombre identificado como Rafael Gregorio Gómez Cruz, quien ya acumula al menos cinco acusaciones por delitos sexuales.

Primeros reportes indican que tres de las víctimas de Rafael Gregorio Gómez eran trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) mientras que a otras dos presuntamente les ofreció beneficios en dicha dependencia a cambio de favores sexuales.

Aunque únicamente se han abierto tres carpetas de investigación en contra del funcionario público, el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) esperan que otras mujeres acudan a denunciar a Rafael Gregorio Gómez Cruz para así poder identificar su modus operandi.

Víctimas no han denunciado por miedo a represalias (Foto ilustrativa: Getty Images)

De acuerdo con datos de El Universal, dos de las víctimas del ahora ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) presentaron sus denuncias en tipo y forma pues aún eran trabajadoras de dicha dependencia, motivo por el cual un juez de control ordenó medidas precautorias para que Rafael Gómez Cruz no se acercara a ellas, no obstante, el funcionario público hizo caso omiso y continuó acosándolas.

Rafael Gregorio Gómez Cruz decía ser uno de los hombres más poderosos e influyentes del gobierno de la Ciudad de México e incluso presumía tener la protección de Claudia Sheinbaum. Dicho factor intimidaba a sus víctimas quienes por miedo a represalias no se atrevían a denunciar.

Pese a ello, la primera denuncia en contra del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se realizó el pasado 25 de mayo, la segunda el 3 de junio y la más reciente en esta semana. Autoridades capitalinas esperan que con la difusión del caso y los avances en las investigaciones se sumen más víctimas.

El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ofrecía viajes y enviaba mensajes de texto para acosar a las trabajadoras (Foto ilustrativa: Getty Images)

Después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciará la destitución del cargo de Rafael Gregorio Gómez Cruz por la denuncia de abuso sexual en su contra, nuevas víctimas declararon en su contra y presentaron como pruebas mensajes y audios de WhatsApp del funcionario intentando seducirlas.

Así lo informó el medio El Universal, mismo que también detalló el modus operandi del funcionario público el cual consistía en decirle a sus víctimas que era divorciado y que tenía un departamento de soltero al cual las podría llevar. Asimismo, Rafael Gregorio Gómez Cruz les ofrecía viajes de “trabajo” a destinos como Cancún, Las Vegas, Baja California o Mazatlán.

Cabe mencionar que ninguna de las víctimas aceptó las propuestas del extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), incluso, le advertían sobre presentar denuncias en su contra pero Rafael Gregorio Gómez Cruz se burlaba de ellas argumentando que era un hombre poderoso muy cercano a altos mandos de la autodenominada Cuarta Transformación. Incluso presumía vínculos con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, mismos que podrían explicar por qué a pesar de las denuncias en su contra el funcionario no ha sido detenido y permanece únicamente bajo el estatus de “ubicable”.

Claudia Sheinbaum dijo el pasado lunes 6 de junio que la destitución del cargo de Rafael Gómez Cruz es temporal (Foto: REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Respecto al caso, la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado lunes 6 de junio que la destitución del cargo de Rafael Gregorio Gómez Cruz es temporal y que será la directora general de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) quien ocupe el puesto en lo que las pesquisas de la fiscalía determinan si hay elementos suficientes para que el funcionario sea vinculado o no a proceso.

Rafael Gregorio Gómez Cruz asumió el puesto de titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el pasado 19 de septiembre de 2021 y fue la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien lo designó.

