“Se valoran los proyectos”: Citlalli Hernández adjudicó triunfo de Morena en Quintana Roo al Tren Maya

Citlalli Hernández festejó el triunfo de su compañera de partido (Ilustración: Josúe Áviles/Infobae México)

Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración nacional (Morena), aseguró que el triunfo de Mara Lezama, candidata del partido guinda en las elecciones gubernamentales en el estado de Quintana Roo, se dieron como consecuencia de la aprobación de los ciudadanos de la entidad al Tren Maya.

A través de su cuenta de Twitter, la morenista celebró que su compañera de partido será la primer mujer que gobierne Quintana Roo y dijo que el megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es valorado por los habitantes del estado.

“En #QuintanaRoo nuestra coalición arrasó. Entre otras cosas, porque se valoran los proyectos del presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ en en el sureste, como el #TrenMaya. @MaraLezama será la primera gobernadora de la entidad. ¡Gracias por su confianza! No les podemos fallar”, escribió Hernández Mora en redes sociales.

La morenista enalteció el megaproyecto de AMLO (Foto: Twitter/@CitlaHM)

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), María Elena Hermelinda Lezama Espinosa arrasó la jornada electoral en Quintana Roo obteniendo el 58.91 por ciento de los votos contabilizados, dejando muy por debajo a Laura Fernández Piña, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), quien únicamente logró convencer al 16. 80 por ciento del electorado.

“Con mucho entusiasmo les informó que Quintana Roo ha decidido por la transformación y la esperanza, con la coalición Juntos Hacemos Historia, con Morena a la cabeza, todos los reportes electorales y toda la información publicada de las encuestas de salida nos otorgan un amplio triunfo”, señaló Lezama Espinosa al darse a conocer los primeros datos del PREP.

Asimismo, la morenista mencionó que la jornada electoral transcurrió de forma pacífica y con una gran participación por parte de los habitantes del sureste mexicano, pues “las familias quintanarroenses salieron a votar con gran alegría”.

Mara Lezama dejó por debajo a los demás candidatos durante la jornada electoral (Foto: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

Mara Lezama afirmó que durante su administración como mandataria estatal “van a construir una nueva etapa para Quintana Roo basada en la honestidad y el compromiso social con la gente”, ya que estará estrechamente vinculada con las acciones de López Obrador.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, felicitó a Lezama Espinosa enalteciendo su papel dentro de Morena y la vida pública en el sureste: “Ha dedicado toda su vida a trabajar por la gente que más lo necesita”.

¿El Tren Maya va?

Durante el pasado mes de abril, el Juzgado Primero del Distrito de Yucatán, representado por el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió la suspensión definitiva de la construcción y desarrollo del Tramo 5 del Tren Maya, el cual corres de Playa del Carmen a Tulum.

La autoridad señaló que su decisión se dio a favor de la demanda que interpusieron buzos y profesionales de la zona, a los cuales se identificó como J. C. U. B., G. D. M. y V. F. D., quienes apelaron a la falta de permisos ambientales por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

AMLO aseguró que el Tren Maya seguirá con sus obras (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Según con la demanda, en caso de continuar con la obra sin los permisos necesarios, especialmente la Evaluación de Impacto Ambiental, se estaría cometiendo “un daño irreversible en el complejo de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona”.

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo advirtió que el Gobierno Federal hará todo lo posible por frenar la suspensión del Tramo 5: “Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento (...) No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses de particulares”.

SEGUIR LEYENDO: