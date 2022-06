“Cabeza de Vaca ya te vas”: Santiago Nieto arremetió contra el gobernador de Tamaulipas el día de las elecciones

Foto: Cuartoscuro EFE

Con la etiqueta #CabezadeVacayatevas, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), arremetió contra Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas por el PAN, el mero día de las elecciones para nuevo mandatario local.

Este domingo 5 de junio se definen seis nuevas gubernaturas (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), por lo que cualquier manifestación electoral en favor de cualquier candidata o candidato queda estrictamente prohibida, por lo que el doctor Santiago Nieto fue muy precavido en no nombrar ningún partido, coalición o candidato; no obstante, el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) no se salvó de ser criticado.

“Datos reales de Tamaulipas. ¿Sabías qué la familia de Cabeza de Vaca ha comprado 28 inmuebles en Estados Unidos y Tamaulipas, derivados de actos de corrupción? #CabezadeVacayatevas”

El ex titular de la UIF no dudó en celebrar la salida del gobernador de Tamaulipas (Foto: Archivo)

En otra publicación, sin manifestar su simpatía por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que puso a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la presidencia, ponderó que la mayoría de las gubernaturas quedarán en el partido oficial; asimismo, aprovechó para defenestrar al mandatario del PAN.

“Elecciones en Ags, Durango, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. Ejercer el voto para fortalecer la democracia y definir el rumbo de gobiernos estatales cuya prioridad debe ser el bienestar de la ciudadanía. Mi pronóstico, 5 para Morena. #CabezadeVacayatevas”

Y es en este contexto de críticas en el que se llevaron a cabo los procesos electorales en el estado, de tal modo que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) señaló en su reporte ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que en su corte de las 10:41 horas (tiempo del centro de México), se lograron instalar 4 mil 423 casillas de las 4 mil 777 que se tenían previstas, lo que representa un avance del 92.59 por ciento.

Santiago Nieto renunció a la UIF por una boda ostentosa que tuvo en Guatemala (Foto: EFE / José Méndez)

Además de esto, se registraron dos presuntos actos que atentaron contra el libre ejercicio de las elecciones. El primero de ellos fue supuestamente relacionado con un grupo de autodefensas y el segundo aún no ha sido atribuido a un grupo en particular.

Y es que durante la noche del sábado y primeras horas del domingo, el grupo de autodefensas “Columna Armada Pedro José Méndez”, relacionado al Cartel del Golfo y declarados en contra de los Zetas, bloquearon el acceso a promotores de grupos políticos opositores a Morena en la entidad.

De acuerdo con El Mañana, miembros armados de este grupo impidieron el acceso a los miembros opositores en los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás. Asimismo, sostuvieron que para materializar su cometido, amenazaron a los miembros de dichos partidos políticos blandiendo armas largas y los uniformes que los relacionan con este grupo de autodefensa.

Américo Villarreal, de Morena, y César Verástegui, del PAN, son los punteros para ganar la elección (Fotos: Archivo)

Asimismo, alrededor del mediodía, un grupo de sujetos sin identificar cerraron con cadenas y candados el acceso a unas casillas en el municipio de Reynosa, donde dejaron a los funcionarios encerrados.

De acuerdo con medios locales y testimonios de supuestos testigos, un grupo de hombres colocaron una cadena y candado en la puerta de la Primaria José Escandón, de la colonia Electricistas, obstaculizando el proceso democrático. Al lugar arribó el diputado Humberto Prieto para socorrer a las personas que se encontraban al interior del inmueble.

Otro dato relevante relacionado a esta urna es que el diputado representante de Reynosa, después de quitar las cadenas, ejerció su voto; sin embargo, algo relevante fue que esto lo hizo portando un chaleco antibalas, mismo que se pudo notar debajo de su camisa azul.

