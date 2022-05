Cuarto de Debanhi fue cateado: “Qué venían a buscar, no sabemos”, expuso su padre

El padre de Debanhi Escobar informó que el cuarto de la joven fue cateado. Facebook: Mario Escobar Salazar Papá de Debanhi

Mario Escobar, padre de Debanhi, informó que la recámara de su hija fue cateada como parte de las labores de investigación. En el más reciente video de su canal de YouTube, el hombre expresó que las autoridades no revelaron las razones por las cuales decidieron realizar un cateo en este lugar, a más de treinta días de que los restos de la joven fueran localizados en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

A través del clip, el papá de la estudiante aseguró que él siempre se mostró dispuesto a que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León hiciera la revisión de la habitación y que pese a ello se realizó hasta que intervino el Gobierno Federal. Detalló que: “De alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija. Con qué intención, no sabemos. Qué es lo que venían a buscar, no sabemos. Yo siempre les dije: ´el cuarto de mi hija está a disposición de la Fiscalía.”

También lamentó que la revisión del cuarto no se haya realizado desde que fue reportada la desaparición de su hija, al respecto : “Nos solicitaron otro tipo cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron haber hecho hace mucho tiempo, hace cuarenta días, desde que desapareció.” En ese sentido, afirmó estar conforme con la destitución de miembros de la Comisión Local de Búsqueda.

Este 26 de mayo fue anunciada la decisión de exhumar el cuerpo de Debanhi Escobar. Su padre habló al respecto. Foto: Instagram/@debanhi.escobar

EXHUMACIÓN DEL CUERPO DE DEBANHI

Además, el padre de Debanhi Escobar habló de la próxima exhumación de los restos de su hija. La decisión fue comunicada este 26 de mayo por el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, quien informó que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León hará una solicitud para exhumar el cuerpo y determinar la causa de muerte.

Mario Escobar dijo en el video que él no estuvo presente durante la reunión de la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional, que decidió unánimemente realizar un nuevo estudio forense. Detalló que en la junta, llevada a cabo el pasado 21 de mayo, participaron Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres y Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público en representación de la FGE, así como cuatro especialistas y dos peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), que participaron en la primer necropsia.

Mario Escobar dijo sentirse dolido por la exhumación del cuerpo de su hija. Pese a ello también afirmó que está de acuerdo. Fotos: Instagram/YouTube

El papá de la joven externó sentir dolor por la decisión. En relación con ello dijo: “Llegamos a este punto, me duele. Nos duele como familia, me duele como papá que todavía no le podamos dar a Debanhi ese luto que se merece”. Sin embargo, aseguró que pese a ello está de acuerdo en llevar a cabo el procedimiento, ante lo cual expresó: “Si esta exhumación es un parteaguas para cambiar el antes y el después de Debanhi, lo acepto.”

La decisión de la exhumación fue tomada luego de que salieran a la luz diferencias entre las dos autopsias realizadas al cuerpo de Debanhi. Foto: Instagram/@debanhi.escobar

Cabe recordar que a mitad del mes de mayo fueron filtrados los resultados de la autopsia independiente solicitada por la familia de Debanhi. Con la filtración de las conclusiones de la segunda autopsia, se reveló que Debanhi fue abusada sexualmente y asesinada. Tal como había adelantada Escobar, esta información contrasta con la de la versión oficial, según la cual la muerte de la joven fue accidental.

En ese sentido, el padre de la estudiante espera que al exhumar el cuerpo de su hija se confirme la hipótesis del asesinato, ocurrido en abril.

