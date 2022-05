Siempre no, Jaime Bonilla no estará en el Senado, confirmó Olga Sánchez Cordero

Jaime Bonilla levanta el pulgar tras votar en las elecciones locales de Baja California (Foto: Cuartoscuro)

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California por Morena, no podrá ejercer como legislador federal, esto tras recibir el resolutivo de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF donde se determina que el morenista no puede regresar al Senado.

Esto porque la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó desde el jueves 5 de mayo que el ex gobernador perdió sus derechos a ser representante del legislativo federal al decantarse por ejercer como gobernador en 2019.

De tal forma que en la tarde de este lunes 9 de mayo, vía redes sociales, la también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refirió vía redes sociales que en cumplimiento de la resolución, dará cuenta al Pleno y a los Órganos de Gobierno del Senado de la República para los efectos correspondientes.

“Acabamos de recibir, hace unos momentos, la notificación de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF en donde resuelve que queda sin efectos la reincorporación de Jaime Bonilla Valdez al cargo de Senador de la República”

De tal modo que el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se podrá presentar a la Comisión Permanente como legislador federal. En este sentido, cabe destacar que Gerardo Novelo Osuna, será quien supla a Bonilla Valdez en el organismo legislativo instalado durante este periodo de receso de la LXV Legislatura.

