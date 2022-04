Las reformas que pasaron en fast track o cuando los mexicanos estaban de vacaciones

El miembro de la PNP vio cómo pasaron en una moto lineal dos sujetos para asaltarlo, y él no dudo en usar su arma de fuego. El hecho ocurrió en horas de la tarde.

“Se ha mantenido en sus ideas a costa de arruinar su carrera”: la impactante reflexión del entrenador de Djokovic

Goran Ivanisevic, ex jugador y quien hoy entrena al ex número 1 del mundo, se refirió a la decisión del serbio de no vacunarse contra el coronavirus