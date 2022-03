Diputados de Morena respaldaron la reforma electoral de AMLO: “INE y TEPJF ya no tienen remedio”

Legisladores de Morena en la Cámara de Diputados dieron su respaldo a la reforma electoral del presidente López Obrador (Foto: Cortesía Diputados Morena)

Los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados dieron su respaldo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos por el voto directo de los ciudadanos.

El coordinador de la bancada morenista en la Cámara baja, Ignacio Mier Velazco, aseguró que los órganos electorales “no tienen remedio”, por lo que la discusión de una reforma electoral es un hecho en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Es una contradicción que el organismo que nos cuesta 20 mil millones de pesos tenga una actitud tan ególatra de no garantizar la participación y promoverla. Desde mi punto de vista, ya no tienen remedio”, manifestó.

En entrevista a medios de comunicación, el legislador indicó que ante la reforma a los órganos, se debe definir el mecanismo para garantizar que los candidatos tengan experiencia en materia electoral.

“Para quitar cualquier vestigio de cuotas y cuates al proceso de selección que no garantiza la imparcialidad de los consejeros electorales, de un organismo que debe ser promotor de la democracia y garante de la legalidad y la imparcialidad, nosotros también coincidimos en que debe de ser una elección directa, en un ejercicio democrático de participación de los mexicanos”

Asimismo, Mier Velazco detalló que los partidos políticos y las instituciones de educación superior podrán proponer a su candidato, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, el morenista dijo que esperarán en la Cámara de Diputados la propuesta del mandatario federal, con el objetivo de unirla a la iniciativa que alista el partido guinda.

Cabe recordar que la mañana de este 29 de marzo, el presidente López Obrador informó que después de la consulta de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, mandará al Congreso su iniciativa de reforma a los órganos electorales, con la cual el pueblo podría elegir a los consejeros y magistrados.

“Haremos una propuesta pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre y secreto que no haya fraudes electorales”, recalcó.

Y es que luego de que el Tribunal Electoral declarara inaplicable el decreto que aprobó el Congreso de la Unión, con la cual los funcionarios pueden difundir la consulta de Revocación en tiempo de veda, el mandatario federal aseguró que la reforma “es necesaria”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente explicó que el proyecto de reforma analiza que sean los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial los que propongan a 20 personas para ser consejeros electorales, y el mismo número para magistrados del Tribunal.

“Cada Poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados, en elecciones abiertas, y el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean la mitad mujeres y la mitad hombres”

Además, expuso que la iniciativa propondrá que sea el pueblo quien elija a los consejeros electorales y magistrados por medio del voto: “El pueblo va a elegir de forma directa, se acabó, espero que se acaben los acuerdos cupulares contrarios al pueblo, los consejeros y magistrados”.

