Cuál es la relación entre Benito Juárez y Benito Mussolini

AMLO contó una anécdota ante la ONU de la conexión entre Juárez y Mussolini (Foto: Cuartoscuro/Twitter@PepeQuintanilla)

Este lunes 21 de marzo, se abren las puertas de uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual ha estado, desde su gestación, rodeado en la polémica: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La nueva instalación, se elevó dejando el cadáver del apenas comenzado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o aeropuerto de Texcoco, el cual fue uno de los proyectos emblemáticos de la presidencia de Enrique Peña Nieto.

AMLO promocionó y defendió de todo tipo de ataques al AIFA, a pesar de haber sido construido con gran presteza, del cambio en el presupuesto, de los diseños de su logo, de ser una obra encargada a los militares, etcétera.

Sin embargo, el presidente durante su conferencia matutina desde el estado de Oaxaca por el natalicio del ex presidente Benito Juárez, donde explicó de donde venía el famoso dicho de “Me hace lo que el viento a Juárez”. También lo enunció para asegurar que las críticas de los llamados “conservadores” no le hacían ningún daño.

“Por eso se dice que los conservadores hicieron al país lo que el viento a Juárez (...) Nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez, los conservadores”, refiriéndose a que se mantendrán incólumes.

Juárez fue un importante político mexicano (Foto: Fundación Benito Juárez)

Por este motivo el escritor e historiador, Alejandro Rosas, comentó de forma irónica en su cuenta de Twitter que esperaba que el presidente hablara de la relación entre el nombre de Benito Juárez y el de un famoso dictador fascista de mediados de siglo XX:

“Ojalá que nuestro amado líder mañana, durante la inauguración del #AIFA, nos cuente la anécdota de porqué a Mussolini le pusieron Benito sus papis”

Esto en remembranza a un capítulo polémico en el que AMLO habló de esa conexión.

De acuerdo con la historia que explicó el presidente durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), habló de la fama del Benemérito de las Américas en México y el mundo y mencionó una desafortunada anécdota.

Ya que el dictador Benito Mussolini fue nombrado así en honor al oaxaqueño que derrotó a los franceses por medio del fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo.

“Fue tan importante su proceder y su fama, que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez”

Esto le valió la crítica pues de las cosas que pudo haber mencionado habló de aquella curiosa e infortunada conexión. Muchos se quejaron debido a que a pesar de las acciones del presidente liberal como Las Leyes de Reforma, solo pudiera mencionar ese episodio tan fortuito.

El dictador Benito Mussolini fue uno de los principales gobernantes fascistas en el siglo XX (foto: New York Times Co.)

Sin embargo, la aseveración de AMLO es reconocida por algunos como un hecho. En el libro de Álvaro Lozano, Mussolini y el fascismo italiano, menciona que el Duce fue nombrado así por el presidente mexicano debido a las ideas liberales de su padre:

“Su nombre era la síntesis de tres héroes de la izquierda mundial. Su padre optó por la versión hispánica del nombre Benedetto en honor al revolucionario mexicano Benito Juárez (...) los otros dos, Amilcare Cipriano y Andrea Costa, eran héroes de la izquierda italiana. La elección de esos nombres reflejaba sus visiones políticas de izquierda”.

De igual modo el político Guido Dorso en su libro Mussolini a la conquista del poder mencionó que “su padre el socialista Alessandro Mussolini le puso a su hijo Benito Amilcare Andrea en honor a Benito Juárez, revolucionario mexicano; Amilcare Cipriani, revolucionario italiano y Andrea Costa, diputado socialista italiano”.

Sin embargo, a pesar de que Alejandro Rosas lo menciona en Mitos de la Historia Mexicana: De Hidalgo a Zedillo, él lo propone más como un rumor: “Se dice incluso, que tras conocer la vida de Juárez, la familia Mussolini bautizó a uno de sus hijos con el nombre de Benito”.

SEGUIR LEYENDO: