La Rubia Superior: Farrah Fawcett y su historia como modelo de una cerveza mexicana

“La Rubia que todos quieren”, con ese eslogan la cerveza Rubia Superior del grupo Cuauhtémoc-Moctezuma se publicitó por más de 20 años, convirtiéndose en un ícono en la industria cervecera mexicana, pues además de su color dorado y su grado de alcohol de 4.5%, fue promocionada por Farrah Fawcett, una de las famosas “Ángeles de Charlie”, quien nació un 2 de febrero pero de 1847.

La cerveza Superior surgió antes de la Revolución Mexicana, en 1896. Su creación se originó en Veracruz, y actualmente se elabora en las plantas de Orizaba, Veracruz; Jalisco, Guadalajara y Tecate, Baja California, lo cual la ha posicionado como uno de los mayores referentes en la industria durante más de 100 años.

Por su parte, la icónica cerveza Rubia Superior nació en los años 60s. Diferentes figuras del mundo del espectáculo fueron la imagen de esta bebida, entre ellas también se encuentra la actriz cubano-mexicana Gina Romand.

Su producción se vio interrumpida en 2008, con la intención de relanzarla años después. Fue hasta 2012 cuando Cuauhtémoc Moctezuma lanzó Morena Superior, la hermana de “La Rubia que todos quieren”.

Y es que antes de que Fawcett se convirtiera en el sex symbol de los 70s y protagonizara la clásica serie televisiva “Los Ángeles de Charlie”, Farrah fue la imagen publicitaria de la Rubia Superior en comerciales televisivos, aunque anteriormente ya había participado en algunos capítulos de series como “I dream of Jeannie” (1969) o “The Six Million Dollar Man” (1974).

Su incursión en el cine se dio a partir de las películas “Del amor y de la infidelidad” (1969), “Mrya Breckinridge” (1970) y “La fuga de Logan”. Pero no fue sino hasta 1976 cuando le dio vida a Jill Monroe, una de las tres “Ángeles de Charile” -al lado de Kate Jackson y Jaclyn Smith-, serie que se transmitió durante 5 temporadas.

La serie "Los Ángeles de Charlie" tuvieron como protagonistas a Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith. Fue transmitida de 1976 a 1981

Sin embargo, Fawcett abandonó el show luego de la primera temporada, aunque tuvo que aparecer en algunos capítulos posteriores debido a que su contrato seguía vigente. En sus 62 años de vida, Farrah participó en más de 20 películas y 25 series televisivas, según infomración de Imdb.

A más de 10 años de la partida de Fawcett (25 de junio de 2009, mismo día en que murió Michael Jackson), sus anuncios publicitarios se han convertido en una pieza de colección para los amantes de los artículos vintage. Y los de la Rubia Superior no son la excepción, pues su cautivadora belleza y cabello rubio se quedó en la memoria de los mexicanos.

Tal es el caso de un anuncio publicitario de 1976, fabricado a base de cartón rígido brillante, con un tamaño de 40 por 29 centímetros y en el que se ve el rostro de perfil de Farrah con una sonrisa “de comercial”, sosteniendo con su mano derecha una cerveza Superior, mientras que con la izquierda entrelaza sus dedos entre su cabello rubio.

En la parte superior viene la marca de la cerveza y en la parte inferior aparece el eslogan “Su Rubia de Categoría”. Y a pesar de tener casi 50 años de antigüedad, el artículo se vendía por la cantidad de 9 mil 999 pesos en Mercado Libre.

En un principio, el slogan que acompañaba a Fawcett y la cerveza era precisamente “Su Rubia de Categoría”, pero con el paso del tiempo tuvo varias modificaciones, como “La rubia que todos quieren es cerveza… Superior” y “Cerveza Superior, la rubia de categoría”.

Farrah Fawcett fue durante muchos años una de las figuras representativas de la cerveza Rubia Superior en México, protagonizando comerciales y anuncios publicitarios

La más famosa y la que se convertiría en un clásico es “La Rubia que todos quieren”. En los comerciales televisivos –algunos disponibles en YouTube- se solía combinar la belleza de Fawcett con los paisajes naturales de México, acompañado de un jingle que resaltaba las palabras “rubia”, “superior” y “categoría”.

Luego de un par de rupturas amorosas con los actores Lee Major y Ryan O’Neal, Fawcett apareció desnunda en la revista Playboy cuando tenía 48 años, lo que la volvió a posicionar como una de las rubias más codiciadas de Hollywood, pues la publicación vendió cuatro millones de copias.

Sin embargo, se encontraba en la última recta de su carrera artística antes de ir en declive. En un programa con David Letterman se vio a Farrah en un estado “deterioriado”, y se empezó a hablar de una supuesta adicción con las drogas. Sus producciones de los 90s no trascendieron como sus papales previos y en 2006 le llegó una de las peores noticias: el cáncer le tocó la puerta.

Después de tres años, Fawcett perdió la lucha contra la enfermedad y falleció en 2009. Redmond O’Neal, hijo de Farrah y Ryan O’Neal, se convirtió en el heredero universal de sus bienes, a pesar de sus constantes problemas con la autoridad que lo llevaron a estar un par de veces en prisión.

Un día como hoy, Farrah Leni Fawcett cumpliría 74 años.

