Fernández Noroña estalló contra Murayama por presupuesto del INE: “Quieren darse la gran vida”

Fernández Noroña arremetió contra Ciro Murayama por asegurar que la negativa de Hacienda es una estrategia para atacar organismos autónomos (Fotos: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), arremetió contra el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, por asegurar que la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una estrategia de la actual administración para atacar organismos autónomos.

A través de su cuenta de Twitter, el aliado de Morena compartió la publicación del consejero Murayama, quien dijo no estar sorprendido por la negativa de Hacienda, ya que el no darles los recursos para organizar la consulta de Revocación de Mandato es una “consigna política, no técnica”.

En el mensaje, el funcionario destacó que, aún con los ataques que realiza el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Instituto Electoral seguirá con la consulta, aunque con menos casillas.

Murayama destacó que el Instituto Electoral seguirá con la consulta, aunque con menos casillas (EFE/Instituto Nacional Electoral)

“Era de esperar que @Hacienda_Mexico negara recursos al @INEMexico pues: Es una respuesta con consigna política, no técnica. El gobierno ataca a los organismos autónomos. ¿Qué sigue? Hacer la Revocación de Mandato, con menos casillas. Defender sí o sí al INE autónomo de cara a 2024″, escribió en su red social.

Ante esto, Fernández Noroña sostuvo que la Secretaría de Hacienda les ofreció una solución para llevar a cabo la consulta con menos presupuesto, pero los consejeros, aseguró, quieren continuar “dándose la gran vida”.

“Naa, ustedes son autónomos, @SHCP_mx es parte del ejecutivo federal. A pesar de ello, Hacienda les dio la solución, pero ustedes quieren seguirse dando la gran vida a costas del pueblo @CiroMurayamaINE @INEMexico”

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del Instituto Nacional Electoral.

Noroña sostuvo que la Secretaría de Hacienda les ofreció una solución para llevar a cabo la consulta con menos presupuesto (Fotoarte: Steve Allen)

“No hables de vivir del pueblo, que el compañero presidente se dio la gran vida con los diezmos de la maestra. Ah pero ahí ni Pío, ni Velazco ni la prima Felipa”, “Lo que dieron no fue una solución, están apostando a desacreditar al INE y de paso llevarse entre las patas la democracia mexicana que tanto nos costó construir. Son una vergüenza”, y “En darse la gran vida a costa del pueblo tú no vendes piñas, tribuno”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que luego de darse a conocer el pasado 31 de enero que la Secretaría de Hacienda notificó al INE que “no es viable jurídicamente” dar los más de mil 738 millones de pesos solicitados para la Revocación de Mandato, las críticas y opiniones han inundado las redes sociales.

El simpatizante de Morena, Abraham Mendieta, declaró que Hacienda rechazó el aumento presupuestal que pedía el INE porque “ya tienen suficiente con sus casi mil millones de dólares”.

Mario Delgado destacó que el gobierno de la 4T ya demostró que “la austeridad es factible y posible” (Foto: Twitter/mario_delgado)

“La negativa de recursos al INE por parte de Hacienda para la revocación es parte del guión gubernamental para encerrar al INE en una encrucijada y tener material para atacarlo”, señaló, a su vez, Ignacio Rey Morales Lechuga, exprocurador general de la República.

Mientras que Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, festejó la decisión de la Secretaría, pues destacó que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) ya demostró que “la austeridad es factible y posible”, por lo que pidió a las y los consejeros del Instituto Electoral dejar los pretextos de “pesos y centavos”.

“Algunos consejeros prefieren mantener sus lujos y privilegios, como seguros privados, vales de gasolina, viáticos y otros excesos, en lugar de asignar esos recursos al cumplimiento de sus obligaciones. Dicen sí a sus comodidades y no a la democracia participativa”

