Marina del Pilar anunció designación de fiscal especial para investigación de asesinatos de periodistas en Tijuana

La mandataria comunicó que se le dará seguimiento puntual a los casos de Lourdes Mendoza y Margarito Martínez (Video: @MarinadelPilar/Twitter)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio instrucciones al fiscal del estado para la designación del encargado de la investigación de los casos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, periodistas que fueron asesinados en la ciudad de Tijuana.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Marina del Pilar aseguró que las autoridades de su estado trabajarán para esclarecer los hechos en los cuales ambos periodistas perdieron la vida

“Toda violencia es condenable y lo es aún más cuando se ejerce contra quienes se esfuerzan por lograr que la verdad sea un valor esencial en nuestra sociedad”, dijo la mandataria.

Marina del Pilar aseguró que los tres niveles de gobierno colaborarán en las investigaciones de ambos casos, pues “vamos a hacer uso de toda la fuerza del estado para garantizar que la justicia prevalezca; las agresiones en contra la prensa son una agresión en contra de la voz de toda la ciudadanía”, dijo la mandataria.

La periodista había denunciado que temía por su vida debido a la demanda laboral que sostenía en contra de Jaime Bonilla (Captura de pantalla de Conferencia Presidencial|Martes 26 de marzo de 2019)

Asimismo, anunció que solicitó la designación de un fiscal especial para que se encargue de todos los asuntos relacionados a los casos de los periodistas asesinados, lo cual será resuelto por el titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien ya se ha comunicado con las autoridades del Gobierno de México para “contar con el apoyo de las fuerzas federales”, según informó la mandataria.

La mandataria concluyó su mensaje deseando “que nadie arrebate la tranquilidad a las familias que cada día para tener una vida plena y digna”, dijo Marina del Pilar.

Marina del Pilar tenía programada para este lunes 24 de enero una participación en la instalación de las mesas del Mecanismo Estatal de Protección a las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas; la cual fue cancelada debido a los hechos violentos que terminaron con la vida de Lourdes Maldonado la noche del domingo 23 de enero.

La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada al exterior de su casa, ubicada en el Fraccionamiento Las Villas, de la Zona de Santa Fe, lugar en el cual se encontraba al interior de su automóvil cuando sujetos armados dispararon en su contra causando que perdiera la vida en el lugar.

El ex gobernador Jaime Bonilla negó haber sido partícipe en la ejecución de Lourdes Maldonado (Fotos: Twitter/@LauraSanchezLey/Reuters)

Maldonado mantenía una demanda en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a quien había denunciado por despido injustificado de una empresa de medios de comunicación propiedad del empresario, la cual se encuentra en Tijuana.

Debido a este litigio legal, la periodista estaba inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos desde 2021, pues en el 2019 denunció en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que temía por su vida tras el fallo a su favor por parte de las autoridades judiciales de Baja California.

“Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Se trata de un pleito que tengo seis años con él (...) Vengo a pedirle ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”, dijo en 2019 la periodista asesinada.

Por su parte, el presidente aseguró que “no se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. No es responsable adelantar ningún juicio. Hay que esperar (...) No habrá impunidad”, manifestó el mandatario.

