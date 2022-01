Cuitláhuac García pidió investigar a ex mando policial ligado a Javier Duarte por robo de efectivo

Roberto González Meza fue el primer director de la Fuerza Civil de Veracruz, designado por Javier Duarte (Foto: Especial)

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez pidió investigar a Roberto González Mesa, antiguo jefe policial durante la administración Javier Duarte, por la presunta participación de su sobrino en la desaparición de 150 mil pesos en efectivo, los cuales pertenecen a una constructora de aquél estado.

De acuerdo con la información obtenida por autoridades veracruzanas, el familiar de González Mesa pertenece a la Fuerza Civil del estado, quien también fue detenido por elementos de seguridad locales acusado de haber hurtado el dinero en efectivo durante un operativo en un retén carretero, pues un empleado de la compañía constructora Herjai trasladaba esta cantidad para presuntamente pagar la nómina de trabajadores.

Tras la detención del presunto culpable, el ex jefe policial apareció para defender a su familiar, así lo aseguró el gobernador:

“Fue muy raro que él mismo haya ido a la instalación de manera prepotente a defenderlo, eso nos salta a la vista y nos entra a la duda razonable de qué estaban haciendo con esas cantidades y yo sí pido que la autoridad donde se puso la denuncia investigue y se deslinden responsabilidades”, aseguró el mandatario.

Asimismo, manifestó que ya se ha puesto en contacto con la dependencia encargada del caso al interior de la oficina de seguridad del Estado:

Cuitláhuac García expresó que existe una "duda rasonable" sobre la procedencia del dinero tras la aparición de González Meza (Foto: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez)

“Yo ya he implementado una acción inmediata cuando sucede alguna denuncia, ya sea cuando la ven publicada (en redes sociales), el departamento de Asuntos Internos, le he instruido que tome los asuntos en sus manos, ese en particular, hablé con el secretario de Seguridad y me dijo que se implementó lo que yo había instruido”, dijo Cuitláhuac García.

De la misma forma, pidió a las autoridades competentes investigar a las personas externas al caso, incluyendo a González Meza, quien comandó a la Fuerza Civil hasta su arresto en 2018 año en el cual pisó la cárcel por su presunta participación en la desaparición de 19 personas.

El ex reo llegó a la dirección de la Fuerza Civil de Veracruz días después de haber sido fundada, pues fue nombrado titular de la corporación en 2014 por el entonces gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa.

Al mando de la corporación de seguridad estatal, González Mesa se convirtió en uno de los hombres de confianza del ex gobernador, quien lo galardonó en diferentes ocasiones a pesar de las numerosas acusaciones en su contra por abusos policiales o violaciones a derechos humanos.

González Meza habría participado en el caso de desaparición forzada pro el que es requerido Javier Duarte (Foto: Reuters)

Después de que Javier Duarte y diversos policías de la entidad fueran procesados, se reveló la ubicación de una fosa clandestina en la Barranca La Aurora, del municipio de Emiliano Zapata, lugar en el cual se encontraron 19 cuerpos de personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas, en las que el ex mando policial podría haber estado implicado.

La Fiscalía General del estado de Veracruz (FGE) inició un proceso en su contra, el cual resultó en su captura en Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar desde el que fue trasladado al penal de Pacho Viejo, en Veracruz.

En este lugar estuvo bajo prisión preventiva hasta septiembre de 2019, mes en el cual salió de prisión debido a presuntas omisiones en las investigaciones del caso La Aurora, pues tras la llegada defisc a la FGE, se cambió la medida cautelar en su contra a libertad condicional, por lo que sigue su proceso en libertad.

SEGUIR LEYENDO: