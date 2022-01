FGR entregó en extradición a dos personas requeridas por autoridades de los EEUU

@FGRMexico

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, la FGR entregó en extradición, en casos aislados, a dos hombres que eran requeridos por autoridades del país vecino del norte para ser procesados por la comisión de diversos delitos.

Uno de los implicados, identificado como Sergio “I”, de nacionalidad mexicana, es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.

El reclamado presuntamente operaba en una organización de tráfico de drogas con presencia en el sur de Arizona y California.

En la segunda extradición, Julio “L”, también de nacionalidad mexicana, es requerido por la Corte de Distrito para el Distrito Judicial 142 del Condado Midland, Estado de Texas, para que fuera procesado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

Edificio FGR (Foto: Google Maps)

La entrega de estas dos personas se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país.

En otro caso, el pasado 2 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición por causas penales diferentes a dos hombres que eran requeridos por autoridades de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

En el primer caso, Omar Ricardo Barón, de nacionalidad mexicana, es requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado Orange, por su probable responsabilidad en delitos sexuales en contra de dos menores de edad en noviembre de 2018.

De acuerdo con la investigación realizada en EEUU, Ricardo Barón agredió a dos menores de 10 y 13 años que era de su propia familia. Un integrante de la familia lo denunció y huyó de su residencia.

Por otra parte, Luis B. Aguirre, fue entregado para ser presentado ante la Corte Superior del Estado de Arizona, en el Condado de Maricopa, por ser probable responsable de los delitos de tocamiento sexual y conducta sexual en contra de una menor de edad, así como de abuso sexual. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Despidos FGR

Fotografía de archivo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, despidió cuatro días antes de Año Nuevo a por lo menos 800 agentes en todo el país mediante una serie de engaños para obligarlos a firmar “renuncias voluntarias”.

Decenas de fiscales, policías, agentes, peritos y personal administrativo de la FGR fueron despedidos súbitamente en los últimos días del 2021 por razones, según la dependencia, de “austeridad” y “reestructuración”.

“Aquí está su cheque, su finiquito y firmen rápido y no la hagan de pedo, porque si no les retenemos hasta la quincena”, recordó uno de los perritos afectados. “Nadie sale hasta que no firmen”. A ninguno de los agentes les fue permitido asesorarse con abogados o comunicar la noticia a sus familiares hasta que firmaran la renuncia voluntaria. Tampoco tuvieron acceso a agua o sanitarios.

“Así nos pagaron años de lealtad a la institución [...] Lo que pasó en diciembre fue una traición a la procuración de justicia al más alto nivel. Y la gente tiene que saberlo: el fiscal Gertz Manero nos mintió en la cara y echó a la calle a la gente que sí está haciendo algo contra el crimen organizado”, dijo otra de las fuentes consultadas.

SEGUIR LEYENDO: