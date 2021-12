“Chapo” Guzmán: el día en que una diputada del PAN fue acusada de pasar Año Nuevo con el capo

Lucero Guadalupe Sánchez López era diputada del PAN.

El próximo viernes se celebrará año nuevo. Se termina el 2021 e inicia el 2022. Esto se toma como el fin de una etapa y el inicio de otra, en la que se ven nuevas oportunidades, para cumplir nuevas metas, o los propósitos que las personas se proponen cumplir a lo largo de los próximos 365 días. Además, las personas se reúnen con sus seres queridos para pasar un buen momento, brindar, y compartir alimentos y obsequios.

Sin embargo, hay quienes prefieren pasarla con amigos, u otras compañías. Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo Guzmán, fue considerado el narcotraficante más poderoso de México e incluso, del mundo. El delincuente, originario de Badiraguato, en Sinaloa, actualmente se encuentra preso en una cárcel de alta seguridad de los Estados Unidos. En aquel país, el narcotraficante cumple una condena de cadena perpetua.

Es por esto, que estas fechas decembrinas, las pasa en la cárcel, encerrado. Sin embargo, no siempre fue así. Y es que cuando El Chapo estaba libre, solía pasar las fechas decembrinas con sus familiares y amigos. Tal fue el caso del año nuevo del 2016, cuando se acusó a la entonces diputada del PAN Lucero Guadalupe Sánchez López de haber pasado la fiesta de Año Nuevo con Guzmán Loera, en Guamúchil, Sinaloa.

Sin embargo, en aquella ocasión ella negó tener relación alguna con el narcotraficante, e incluso, dijo lo había visto, pero nunca de manera cercana.

La diputada mexicana ha sido ligada sentimentalmente con El Chapo Guzman. (Foto: Especial)

“Lo he visto (a El Chapo), pero no de cercas (sic), nunca he platicado con él, ni tengo relación con éste, al que sólo lo he visto en ocasiones de lejos”, expresó en aquella ocasión. “No tienen por qué juzgarme la sociedad. Sólo dos personas me pueden juzgar: Dios y una autoridad correspondiente”, apuntó la diputada.

Luego de las acusaciones, la diputada ofreció una conferencia de prensa de apenas cuatro minutos, antes de ingresar al salón de sesiones de la Cámara de Diputados local. La legisladora, en dicha conferencia, pidió a las autoridades que se le investigue, pues hasta ese momento no había recibido ningún citatorio.

“Ya me agarraron de su puerquito”, expresó Sánchez López en aquella ocasión, asegurando que las fechas de navidad y año nuevo de aquel año, las había pasado al lado de su familia y no con el capo, quien aún no se encontraba preso.

Sin embargo, posteriormente se sabría la verdad entre la legisladora y el capo de las drogas.

Actualmente, El Chapo Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en EEUU. POLITICA U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

Relación entre El Chapo y Lucero Guadalupe Sánchez López

Lucero Guadalupe Sánchez López y Joaquín Guzmán Loera, se conocieron cuando ella era aún muy joven y él era el líder del Cártel de Sinaloa. Sus vidas se cruzaron en 2011 y desde ese momento comenzó una relación que llevó a la mujer a involucrarse en el mundo de las drogas y el narcotráfico.

Oriunda de Cosala, Sinaloa, Lucero tuvo una vida complicada. Debido a que su familia era muy pobre, la mujer comenzó a trabajar desde que era una niña, a los ocho años de edad, cuando vendía empanadas. Posteriormente, a los 10 años, empezó a trabajar en el campo recogiendo maíz, pepinos y tomates por la mañana, y por las tardes se dedicaba a sus estudios.

Posteriormente, durante su adolescencia, y gracias a que era una buena estudiante, empezó a dar clases a niños por medio de un programa gubernamental. Poco después, se enamoró de Rubén Chávez Cháidez, quien se dedicaba al cultivo de marihuana a las afueras de Durango. Se casaron, sin embargo, ella lo dejó cuando él comenzó a violentarla físicamente. Tiempo después, a los 21 años, conoció al Chapo Guzmán.

El jefe del Cártel de Sinaloa la involucró en el narcotráfico y tiempo después, luego de un distanciamiento entre ambos, se involucró en la política.

Lucero Guadalupe Sánchez López conoció a Guzmán Loera cuando tenía apenas 21 años.

Estudió Ciencias Políticas, militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para luego renunciar y unirse a las filas del Partido Acción Nacional (PAN). Se convirtió en diputada local el 7 de junio de 2013, luego de una campaña intensa, con grandes concentraciones de gente y reparto de regalos, lo que le ganó la simpatía de los electores. Tenía 24 años, lo que la convirtió en la persona más joven en ocupar el cargo.

A medida de que avanzaba su relación con El Chapo, a pesar de que él se encontraba casado con Emma Coronel, Lucero se involucró de lleno en el trasiego de drogas. Ella conseguía kilos de marihuana para vender en Estados Unidos, a la vez que lo ayudaba a lavar miles de dólares.

Luego de que “El Chapo” fue capturado por segunda vez, Sánchez López lo visitó en el penal de máxima seguridad del Altiplano con un acta de nacimiento y una identificación falsa. Las imágenes de su visita fueron difundidas por los medios de comunicación. Fue así que se comprobó que la aún legisladora panista, visitó al capo en la cárcel. Tras la difusión de las imágenes, Lucero fue destituida como legisladora y comenzó a ser conocida como “Chapodiputada”.

Señalada de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y amenazada por los enemigos de “El Chapo”, Lucero escapó a Estados Unidos en busca de asilo, pero fue detenida en aquel país en junio de 2017, acusada de conspiración para traficar drogas. Tras la detención del capo, ella testificó en su contra.

SEGUIR LEYENDO: