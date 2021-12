“Es mejor tener la boca cerrada”: Lilly Téllez tundió al padre Solalinde tras elogios a AMLO

la legisladora panista no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el padre Solalinde (Fotos: Cuartoscuro)

A lo largo del pasado 26 de diciembre, Alejandro Solalinde, sacerdote mexicano y activista por los derechos humanos, se volvió tendencia debido a unas polémicas declaraciones realizadas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En una entrevista para el periódico El Universal, avivó la polémica, pues afirmó que el mandatario tiene “rasgos de santidad”. Asimismo, destacó que “está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso, veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren”.

Incluso aseguró que presidentes como AMLO surgen “cada 100 o 200 años. Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos. Cada día admiro más a este hombre”.

Luego de darse a conocer estas declaraciones, diversas fueron las reacciones provenientes de redes sociales. Personajes de oposición se sumaron a los comentarios para criticar estos dichos y señalar al Padre Solalinde como un “fanático” más de López Obrador.

(Foto: Twitter)

Lilly Téllez, senadora del Partido acción Nacional (PAN) y una de las más feroces voces en contra de la Administración Pública Federal (APF), aprovechó su cuenta de Twitter para escribir una supuesta cita del escritor estadounidense Mark Twain y con ella criticar a Solalinde.

“Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda.- Mark Twain”, compartió la legisladora. No obstante, hay que resaltar que dicha frase se le ha adjudicado a otras personalidades, como al economista John Maynard Keynes, a Lincoln y hasta el propio Confucio, por lo que no se ha llegado a ningún consenso respecto al verdadero autor.

Usuarios de redes aplaudieron la publicación de Téllez y hasta se tomaron el tiempo de felicitarla por convertirse en una de las más fuertes piezas de la oposición, tanto en el mundo digital como desde la Cámara de Senadores.

No obstante, otro sector decidió demostrar su inconformidad y compartieron algunos tuits antiguos de la legisladora. En ellos, criticaba los anteriores gobiernos panistas y priistas, pues cabe señalar que hasta hace unos años, Téllez formó parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que la llevó a obtener su curul.

Además de este mensaje, la panista respondió el mensaje que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) realizó en Navidad para criticar al presidente con una cita bíblica.

También aprovechó para respaldar el mensaje navideño del ex presidente Felipe Calderón (Foto: Twitter)

“No se puede predicar la caridad y a la vez promover el odio. A quienes dicen 1 cosa pero practican otra Jesús les dice ‘sepulcros blanqueados y raza de víboras’. ‘Así son ustedes: por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad’ Mt 23″, escribió el esposo de Margarita Zavala.

Esta cita fue celebrada por la antigua morenista, quien rescató el árbol de navidad que el partido guinda colocó en el patio del Senado, mismo que fue blanco de burlas tanto por su supuesto elevado costo y por las figuras con las cuales decidieron decorarlo.

“Tal como lo dice usted Don @FelipeCalderon morena representó la esencia de sus políticos en el árbol que montaron en el senado: víboras que devoran la paz, que destruyen la fraternidad y envenenan con la mentira. Saludos”, señaló Téllez.

Otra integrante de la bancada blanquiazul en el senado que se posicionó contra Solalinde fue Kenia López Rabadán. También desde sus redes dejé ver su malestar por las declaraciones vertidas en al entrevista por parte del religioso, a quien tildó como un “fanático”.

“Jesucristo multiplicó peces. AMLO multiplica pobres (4 millones). Jesucristo nació en un pesebre y AMLO vive en un lujoso Palacio. Jesucristo predicaba la verdad. AMLO dice 88 mentiras por día. Sr. Solalinde, no blasfeme. Que su fanatismo no lo ciegue (eso a Diosito no le gusta)”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO