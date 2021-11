Patricia Armendáriz podría tener un favorito en Morena rumbo al 2024

Patricia Armendáriz sumó a un personaje a la contienda presidencial (Foto: Twitter/@PatyArmendariz)

La legisladora federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, podría ya tener a su favorito para ser el candidato oficial a la Presidencia de la República en 2024 del instituto político que representa en la Cámara de Diputados, el cual podría ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“¿Presente y futuro? ¿Será?”, fueron las dos preguntas que lanzó la mañana de este martes 16 de noviembre, acompañadas de una fotografía en donde se pudo ver al mandatario mexicano junto al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aludiendo a que éste podría ser el futuro del Ejecutivo Federal.

Tales dudas que emitió la empresaria generaron controversia entre los internautas que interactuaron con el tuit, pues la cuestionaron de vuelta sobre el porqué de sus dudas o qué es lo que ve en el funcionario tabasqueño para colocarlo como un posible personaje que podría pelear la candidatura al interior de Regeneración Nacional.

La empresaria ver el "futuro" de México en el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) (Foto: Twitter/@PatyArmendariz)

“Si en realidad ese es el presente y futuro del país, se ve jodidísimo el asunto literalmente”, “En tus sueños”, “Creo que sí, a mí me gustó Marcelo, pero cada día que veo al secretario (de Gobernación) me convence más”, “Tendrían que darle foro a Adán a nivel nacional, solo se le conoce en el sureste. A Claudia sólo en la capital. La oposición no tiene a nadie”, fueron algunos de los 1,600 comentarios que recibió la ex integrante de Shark Thank México.

La polémica imagen que compartió Armendáriz la tomó mientras estuvo presente en Palacio Nacional, ya que acudió al evento que organizó López Obrador para agradecer a los legisladores pertenecientes a la Cuarta Transformación por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con diputados de Morena, PT y PVEM a quienes les agradeció por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (Foto: Presidencia de México)

Por otro lado, la ex tiburona secundó las palabras del jefe del Ejecutivo y aseguró que la actual administración federal se ha preocupado “como nunca” por la darle atención a los jóvenes, así como a disminuir los índices de violencia en las 32 entidades del país.

“Como nunca se le está dando atención a los jóvenes y esto ayuda a disminuir la violencia”

Asimismo, señaló que pese a que los grupos opositores se han encargado de hacer creer que existe una confrontación con los empresarios, en realidad, lo que se ha buscado es que éstos puedan trabajar mediante ganancia lícitas que no solo los beneficien a ellos, sino que sirvan para impulsar programas sociales como las becas para estudiantes.

Patricia Armendáriz secundó las palabras de AMLO (Foto: @PatyArmendariz/Twitter)

Nombres al interior de Morena

Pese a que en la opinión pública se han barajado posibles nombres para el candidato a la Presidencia de la República por parte de Morena, el líder del instituto político, Mario Delgado, pidió paciencia de cara al proceso electoral nacional de 2024.

Por medio de un comunicado, el ex diputado federal informó que el partido está atravesando por un marco de reorganización interna, por lo que exhortó a los interesados en algún puesto de elección popular esperar a que se emita la convocatoria correspondiente y, por el momento, se unan a los trabajos de organización militante.

De igual forma, reiteró que todos los que actualmente tienen un puesto en la administración pública deben de continuar con su mandato, ya que, en su gran mayoría, fueron elegidos por el pueblo mexicano mediante las urnas.

“Todos los aspirantes deben de esperar los tiempos adecuados para no perjudicar a nuestro movimiento ni el proyecto de transformación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debemos de ser responsables de nuestros cargos actuales, ya que así nos lo ordenó el pueblo a través de su voto”

