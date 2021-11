Fiscalía de Michoacán confirmó que desaparecen, en promedio, 5 personas al día

Colectivos se mantienen gestionando para que el próximo año arribe al estado la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, del 2019 a la fecha suman 3,800 personas desaparecidas en la entidad federativa: un promedio de cinco de manera diaria.

Arafat Zaragoza Márquez desapareció hace dos semanas en la zona conocida como Infiernillo, en el municipio de Arteaga, cuando se dirigía a su trabajo en el puerto Lázaro Cárdenas. El hombre, de 38 años de edad, se integró a la cifra de personas desaparecidas en México.

Hasta el momento no se ha encontrado el vehículo en el que viajaba con un compañero de labores.

Poco más del 50% del número de personas no localizadas fue encontrado con vida, reveló la Fiscalía. No obstante, no existen datos de las personas que continúan ausentes o de las que han sido descubiertas fallecidas.

La entonces Procuraduría de Michoacán informó que entre el año 2006 y julio del 2019 se reportaron 3,404 denuncias por desaparición: de éstas, 1,522 aparecieron con vida, 126 se hallaron sin vida y del resto, hasta ahora, se desconoce su paradero (Foto: Cuartoscuro)

La dependencia detalló que, en la entidad, en promedio ocurren cinco desapariciones de personas al día. La entonces Procuraduría de Michoacán informó que entre el año 2006 y julio del 2019 se reportaron 3,404 denuncias por desaparición: de éstas, 1,522 aparecieron con vida, 126 se hallaron sin vida y del resto, hasta ahora, se desconoce su paradero.

Por su parte, colectivos se mantienen gestionando para que el próximo año arribe al estado la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. En el municipio de Tumbiscatío, las autoridades se rehúsan a investigar los casos debido a los niveles de inseguridad y violencia en la región, dijo Indalecio Pedrizco Pacheco, integrante del colectivo Familiares en tu Búsqueda, en entrevista para La Jornada.

Su hermano, Enrique, desapareció desde hace seis años en Michoacán. “Junto con otros compañeros hemos encontrado a varios desaparecidos para que de esta forma sus seres queridos puedan llevarle a la tumba flores y alguna veladora”, dijo.

Colectivos del estado se reunirán con autoridades de la entidad, de la FGE, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la GN con el objetivo de que la Brigada Nacional llegue en el 2022 a Michoacán (Foto: Cuartoscuro)

Colectivos del estado se reunirán el próximo viernes con autoridades de la entidad, de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Guardia Nacional (GN) con el objetivo de que la Brigada Nacional llegue en el 2022 a Michoacán.

Durante la primera visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación (Segob) admitió que México está atravesando una “crisis humanitaria” en cuestión de desapariciones forzadas.

“Es la herencia más dolorosa que enfrenta el Gobierno de México, y donde hacemos el mayor esfuerzo para sumar a instituciones públicas en distintos órdenes, y de todos los poderes de la Unión, para superar esta lamentable situación”

De acuerdo con los registros recabas por Carmen Rosa Villa, jefa de la delegación del CED de la ONU en México, existen 94 mil desapariciones en México, y fue hace unos meses, en agosto, cuando Encinas estimó que se proyectan hasta 100 mil desaparecidos para fin de año.

Encinas Rodríguez subrayó que es histórica la visita del CED, ya que es la primera que realiza desde su conformación en 2010 a otro Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En este contexto, aseguró que el gobierno Federal lucha contra la “crisis humanitaria” a través de un nuevo paradigma en materia de políticas públicas y responsabilidades del Estado”.

De igual forma, el funcionario sostuvo que desde 2018 se han emprendido acciones para que el Estado asuma la responsabilidad y a su vez, garantice el derecho de las personas “a ser buscadas”.

En 2017 se aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, era un esquema inoperante. “Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, agregó.

Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que es histórica la visita del CED, ya que es la primera que realiza desde su conformación en 2010 a otro Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

