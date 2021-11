Rosario Robles afirmó que en México hay “justicia selectiva” por casos de Lozoya y Anaya

Rosario Robles afirmó que el delito por el que está detenida no justifica su encarcelamiento (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Rosario Robles, antigua titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, reprochó que ha llevado el proceso en el que se le acusa por corrupción tras las rejas, al contrario de Emilio Lozoya y Ricardo Anaya, a quienes se les han otorgado prórrogas para preparar su defensa.

En una entrevista para Imagen Radio, Robles dio las siguientes palabras: “Considero que no hay una impartición de justicia correcta, que hay una justicia selectiva. Yo hubiera querido que el juez de control me diera plazos como se los ha dado a Ricardo Anaya”.

Desde el Penal de Santa Martha, donde se encuentra desde agosto del 2019, la ex funcionaria evidenció el tratamiento diferenciado en su caso, pues a pesar de haberse presentado voluntariamente y no huír de la justicia, se le dictó prisión preventiva.

“No creo que sean los mismos casos, me presenté desde el primer momento, yo no anduve prófuga, regresé del extranjero para presentarme a la audiencia a la que fui citada”, dijo Robles al hablar sobre los casos de políticos mexicanos.

Asimismo, afirmó que su caso no amerita prisión preventiva, pues no ha presentado signos de una posible fuga y no es acusada de un delito grave, pues los cargos en su contra son por uso indebido del servicio público en modalidad de omisión.

Robles recriminó que se le han otorgado más ilbertades a políticos con casos similares al suyo (Fotos: Twitter y EFE/José Méndez/Archivo)

A diferencia de Robles, Emilio Lozoya estuvo prófugo de la justicia mexicana por algunos meses después de que se girara una orden de aprehensión en su contra a finales del 2019, para ser capturado finalmente en febrero del 2020. Y por su parte, Ricardo Anaya ha obtenido una prórroga de un mes para presentarse a declarar ante las autoridades.

Lozoya regresó al país para ser internado en el hospital por presuntos síntomas de anemia, por lo cual mantuvo su libertad por más de 14 meses después de haber sido dado de alta, pues fue detenido el pasado 3 de noviembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al juez prisión preventiva por riesgo de fuga.

Rosario Robles afirmó hace unos meses en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que su encarcelamiento se llevó a cabo por una “venganza política” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Si no es venganza de él, ¿entonces de quién es?, Si no es venganza, ¿por qué a otros no les ha aplicado la misma medida? Hay un tema de resentimiento brutal de parte de todo el gabinete”, afirmó la ex funcionaria.

Asimismo, dijo que: “El presidente sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido”, pues “Hay poca gente que me conoce bien en la política, una de ellas se llama Andrés Manuel López Obrador”.

La ex funcionara ha afirmado quese encuentr ane la cárcel por una "venganza política" (Fotos: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El periodista Loret de Mola ha identificado el motivo del presunto resentimiento que el presidente sostiene en contra de Robles, pues previo a su primera campaña presidencial en 2006, Rosario tuvo que ver en la filtración de los video escándalos en los cuales se pudo ver a políticos del PRD recibir dinero para financiar la lucha por la presidencia de AMLO.

“Cuentan que muchas veces López Obrador dijo en sobremesas privadas que, sin esos videos, él hubiera sido presidente en el 2006, en el mejor momento de su salud y de su carrera política”, dijo Loret en una de sus columnas publicadas en un importante diario.

SEGUIR LEYENDO: