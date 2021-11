Manuel Bartlett: “Diego Fernández de Cevallos quemó los paquetes electorales del 88 junto con Salinas”

Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos (Foto: Cuartoscuro)

El actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari pactó con “los verdaderos” dueños del Partido Acción Nacional (PAN) para que el priista ganara la presidencia en 1988, al tiempo que acusó a Diego Fernández de Cevallos, de haber quemado los paquetes electorales, debido a que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas.

En entrevista con el politólogo Gibrán Ramírez para su programa “De buena fe” en Canal 11, Bartlett Díaz dio su versión de lo sucedido en aquella jornada electoral en donde se le atribuyó la famosa “caída del sistema”.

Manuel Bartlett recordó que en su libro “Daño Moral” describió el juicio al que recurrió debido a que se le acusó de haber sido el artífice de la “caída del sistema” durante el conteo de votos en las elecciones de 1988, pero que en realidad fue Fernández de Cevallos, quien además, junto con Salinas, habrían quemado los paquetes electorales.

“Ahora veo que Diego, con su prosopopeya de Caballero andante, insulta con sus estilos... (Él) fue quien fundó la frase ‘la caída del sistema’ y lo reconoce. Lo que no reconoce es que después, él y Salinas quemaron los paquetes electorales de esa elección, eso sí no lo reconoce”, aseguró.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Pero la verdad es que esa elección es muy clara. ‘La caída del sistema’, dice Fernández de Cevallos, a cierta hora en la noche del día de la elección. Dice: ‘señor presidente de la Comisión -que era yo- se cayó el sistema’; es decir, no de caerse, sino que no se oye (por teléfono), no estaba llegando como debía la información que venía de los distritos electorales que era por teléfono y además no había tal sistema; era un cómputo que se hacía en todos los distritos, en los comités distritales”, precisó Bartlett.

El actual titular de la CFE resaltó que los votos continuaron computándose en la Comisión Electoral, es decir, la Cámara de Diputados.

“(...) Y yo di los datos que me dieron ellos”, enfatizó.

“Pero ahí no termina la elección, y es toda esta fantasía de que en la noche se paró todo y se cambió el sistema, no. Una vez que los comités distritales ya han hecho su cómputo, todo ese material ya no regresa a Gobernación, se va al Colegio Electoral, es decir, era la Cámara de Diputados convertida en Colegio Electoral es la que tenía que revisar toda esa votación, no Gobernación”, aseveró.

Fue ahí, cuando según Bartlett, ocurrió el “amasiato’' entre el PAN y Carlos Salinas, ya que el priista pactó con “los verdaderos jefes” de Acción Nacional para evitar la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República.

Foto: Enrique Ordoñez/ Cuartoscuro/ Archivo

“Y ahí fue cuando se hizo este amasiato entre el PAN y Salinas. Quien realmente apoyó a Salinas para salir adelante con una elección cuestionada fue el PAN. Su gran jefe entonces, se puso de acuerdo con Salinas y eso es un hecho (...) ¿Por qué el PAN tomó esa decisión? Porque el PAN es, ha sido y será siempre un partido de los grandes grupos económicos, los dueños del PAN son los que tienen el dinero y ante el resultado electoral en donde Cuauhtémoc (Cárdenas) iba con una gran votación, se planteó un movimiento para impedir que hubiera un fraude y los dueños del PAN verdaderos, le dijeron al Partido Acción Nacional que no insistieran en echar abajo esa elección porque (...) quedaba Cuauhtémoc Cárdenas de ganador porque Manuel Clouthier quedó en tercer lugar”, dijo Bartlett.

El también exsecretario de Gobernación aseguró que el PAN traicionó a Manuel Clouthier, quien no quería hacer este “pacto”, por lo que Fernández de Cevallos habría sido un personaje importante..

“Entonces traicionaron a Clouthier (... ) Clouthier no quería hacer esa transacción que hicieron ellos. Pero fueron órdenes de la derecha financiera que les dijeron ‘hay que apoyar a Salinas, no queremos a Cárdenas, queremos a Salinas’. Ahí creo que Juan Álvarez se llamaba, ahí fueron y Fernández de Cevallos fue un actor importante. Ahí se creó un contubernio de la derecha… Salinas lleva al PRI a la derecha y se asocia con el PAN, eso es histórico; pero además, es una alianza que dura hasta que gana López Obrador”, aseveró.

Manuel de Jesús Clouthier Maquío (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El hoy morenista aseguró que una de las concesiones inmediatas que hizo Salinas al PAN, fue la entrega de las gubernaturas de Baja California y Guanajuato.

“(...) y ahí entonces se dio la concentración de una derecha radical en México y ahí todavía están los panistas con un pésimo gobierno (en Guanajuato)… Esa es la verdad, un contubernio que todavía sigue, siguió mucho tiempo”, aseveró.

Bartlett aseguró que aunque aceptó el nombramiento por parte de Salinas de Gortari, quien lo convirtió en secretario de Educación, no simpatizaba con su proyecto neoliberal.

“Yo estuve en contra, fui competidor de Salinas, nunca fuimos afines. Al iniciar su gobierno me invitó a ser secretario de Educación, cosa que acepté, pero nunca tuve una vinculación ni con sus ideas, ni con una vinculación personal… fuimos permanentemente adversarios y ahora oyendo a Fernández de Cevallos tampoco le gusta (decir)... Los votos, de esa elección, estaban concentrados en la Cámara de Diputados, en los sótanos, y en un momento dado con una gran valentía, desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, Fernández de Cevallos ordena quemar los paquetes electorales”, insistió.

