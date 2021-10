“Un dictador y un panzón”: Javier Lozano criticó la fotografía de Ebrard y Evo Morales

Javier Lozano reaccionó ante la visita de Evo Morales (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El ex secretario de Trabajo, Javier Lozano, se lanzó en contra de Marcelo Ebrard y Evo Morales al criticar la fotografía del momento en que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) recibió al ex presidente de Bolivia.

El poblano tachó de “dictador” a Morales mientras que para referirse al canciller resaltó su aspecto físico al llamarlo “panzón”.

Durante la tarde del miércoles 20 de octubre, Marcelo Ebrard informó sobre la visita de Evo Morales a tierras mexicanas por medio de su cuenta oficial de Twitter, desde la cual se mostró alegre ante la llegada del boliviano.

“Bienvenido Evo a México, recibe siempre el abrazo solidario de nuestro pueblo”, redactó el canciller.

El poblano criticó el aspecto físico de Ebrard (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Por su parte, Morales también compartió el encuentro en sus redes sociales y agradeció a Ebrard por haber denunciado la supuesta interrupción democrática que se vivió en el país sudamericano en el 2019.

“Sostuvimos un encuentro con el hermano canciller de #México, @m_ebrard, a quien agradecemos sus denuncias contra la interrupción democrática en #Bolivia y por salvarnos la vida, dos años atrás. Fue una alegría agradecerle ese gesto generoso y expresarle nuestra gratitud”, escribió el ex mandatario boliviano.

Se tiene entendido que la visita del ex mandatario sudamericano se debe a que asistirá al seminario internacional Los Partidos y Una Nueva Sociedad, organizado por el Partido del Trabajo (PT) durante los días 21, 22 y 23 de octubre en la Ciudad de México.

El ex presidente de Bolivia se encuentra en México (Foto: Twitter/@m_ebrard)

Sobre su participación en el evento del PT, Morales ya había dejado ver su entusiasmo ante su regreso a México, pues se refirió a él como un “país que llevo siempre en mi corazón”.

“Será una linda experiencia compartir con distintos movimientos políticos de orientación liberadora”, expresó Morales el martes pasado.

Por otro lado, no fue la única crítica que lanzó el poblano en contra del canciller, pues Lozano reaccionó ante las declaraciones de Marcelo Ebrard en torno al dictamen que se dio sobre la Línea 12 del Metro.

“Punta de irresponsables. Pero los cubre un manto de impunidad”, escribió el poblano.

Marcelo Ebrard se defendió sobre el caso de la Línea Dorada del Metro (Foto: EFE/ José Méndez)

El pasado 19 de octubre, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el canciller aseguró que se encuentra “satisfecho” con su administración al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Además, refirió que él “hizo lo que tenía que hacer” referente a la construcción de la Línea Dorada.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (en Relaciones Exteriores), no podría dar la cara... actué profesional y de una manera íntegra (…) Yo cumplí con mi deber en ese momento”, indicó.

Finalmente, agregó que como jefe del Ejecutivo local le fue “muy difícil” que supervisar todos y cada uno de los aspectos de la obra, razón que llevó a la creación del organismo autónomo Proyecto Metro.

Ernestina Godoy Ramos se comprometió con las familias de las personas fallecidas por el declive de la Línea 12 (Foto: Captura de pantalla)

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó las primeras 10 denuncias por el accidente que cobró la vida de 26 personas y dejó a otras 98 con lesiones, tras el colapso de uno de los tramos elevados de la Línea 12.

Entre los señalados por la Fiscalía se encuentra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, quien fue acusado por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad.

Además, la fiscal de la capital, Ernestina Godoy, se comprometió con los familiares de las víctimas a que se lleve a cabo un acuerdo reparatorio, en el cual participarán las empresas que participaron en la construcción.

