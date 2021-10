“Una pandilla de corruptos”: Vicente Fox reventó a la 4T y su presunto vínculo con el caso Pandora Papers

Fotografía de archivo fechada el 22 de septiembre de 2016, del expresidente mexicano Vicente Fox mientras ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Este fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló una investigación bautizada como los ‘Pandora Papers’ en la que denuncia cuentas secretas en paraísos fiscales.

La investigación también reveló los tratos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios.

Uno de los funcionarios que resaltó en la investigación fue Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace unas semanas fue consejero jurídico de la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Mientras ejerció su cargo, Scherer fue considerado como uno de los hombres de confianza del tabasqueño.

Ante este contexto, el ex presidente de México, Vicente Fox, utilizó sus redes sociales para despotricar contra la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“4T una pandilla de corruptos. Y que el jefe de la mafia en el poder, “no le escurra al bulto”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

“La mafia, hoy en el poder, es la mafia de la Corrupción!! Todos los días saquean las arcas nacionales!! Y López distrayendo la audiencia con chistes y pendejadas en las mañaneras”, sentenció Fox. (Foto: Cuartoscuro)

Y es que Fox citó la publicación del periodista Sergio Sarmiento acerca de los paraísos fiscales.

Tiempo después, el presidente de 2000 a 2006 le dedicó una publicación directa a la denominada Cuarta Transformación y sus presuntos vínculos con los Pandora Papers.

“La mafia, hoy en el poder, es la mafia de la Corrupción!! Todos los días saquean las arcas nacionales!! Y López distrayendo la audiencia con chistes y pendejadas en las mañaneras”, sentenció Fox.

FOX ACUSA A AMLO DE IMAGEN DE MÉXICO

El expresidente Vicente Fox criticó a Andrés Manuel López Obrador por proyectar al extranjero una imagen del “México tercermundista”. A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario se refirió a las acusaciones en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes fueron denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“A ver si dejan de meter la pata tan seguido. Imaginen ustedes como queda la imagen del México tercermundista que nos deja AMLO”, escribió.

Y es que, ante el escándalo que representaron estos hechos, algunos organismos de todo el mundo se posicionaron a favor de los investigadores destacando sus logros en el campo de la ciencia. Tal fue el caso de la International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), fundada por los científicos ganadores del Nobel Francois Jacob, Max Perutz y Torsten Wiesel.

López Obrador durante su conferencia mañanera de este viernes 1 de octubre de 2021. (Foto: Presidencia de México)

A través de un comunicado, la organización manifestó su preocupación por “la situación de 31 científicos y administradores científicos mexicanos que enfrentan acusaciones de delitos económicos graves”. No obstante, pese a que se advierte que no se han encontrado indicios que comprueben su participación en el “crimen organizado” y lavado de dinero, señala que “el fiscal general sigue buscando su detención”, señaló.

“Compartimos la preocupación expresada por muchas otras organizaciones científicas de que nuestros colegas están siendo objeto de hostigamiento gubernamental”, finalizó la organización.

Para calmar la polémica, el vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que las acciones que emprenda la FGR no es responsabilidad de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. El funcionario destacó que el Gobierno de México no se dedica a perseguir a científicos, sin embargo señaló que no será complice de toda aquella persona que trate de afectar el patrimonio de la sociedad mexicana.

SEGUIR LEYENDO: