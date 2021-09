Sismos en México: qué hacer durante un sismo en el Metro CDMX

Es necesario seguir las indicaciones de las autoridades para saber que hacer (Foto: Metro CDMX)

¿Alguna vez te has preguntado que pasaría si un sismo ocurre mientras viajas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)? ¿en alguna ocasión has sufrido la experiencia de que ocurra un movimiento telúrico dentro de las instalaciones?

En el marco del Simulacro Nacional conmemorativo del terremoto ocurrido en 1985 y 2017, el Metro compartió recomendaciones para que las y los usuarios que lleguen a experimentar un sismo en el complejo sepan qué hacer y cómo salvaguardarse.

El primer consejo que brinda el transporte es permanecer en calma para evitar accidentes. No correr, no empujar y no gritar, ya que de esta forma se evitan caídas o incidentes que pongan en riesgo la integridad de las y los capitalinos.

Seguir en todo momento las indicaciones del personal del metro, sin excepción. Al ser personal capacitado, saben qué hacer antes, durante y después de un sismo, por lo que se debe prestar atención a sus instrucciones en todo momento.

Mantener la calma puede ser el principio para evitar accidentes (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué pasa adentro de los andenes? Aquellas y aquellos usuarios que en el momento del sismo se encuentren en el interior del tren, deben replegarse totalmente a las paredes y no acercarse a los vidrios del transporte.

Otra recomendación es no rebasar la línea amarilla. Aunque en el caso de esta indicación, se debe recordar que en ningún momento las y los usuarios deben transgredir ese límite para no sufrir accidentes como la caída a las vías.

No se debe intentar salir del vagón si se esta dentro, ya que se pueden provocar accidentes en las que algún usuario o quien intente evacuar se vean afectados. El personal capacitado será quien decida cuál es el mejor momento para abandonar el tren.

En todo momento se debe evitar invadir las vías del metro o los túneles antes, durante o después de un movimiento telúrico. La presencia de personas en estos lugares restringidos puede ocasionar accidentes serios.

No se debe intentar abandonar el vagón (EFE/ Carlos Ramírez)

En el caso de estar en posibilidades, las y los usuarios pueden auxiliar a otras personas que lo requieran. Durante estos incidentes pueden ocurrir crisis nerviosas, esguinces, torceduras hasta cosas más graves donde se debe dejar trabajar al personal capacitado.

En el caso de que haya un apagón, no se debe prender encendedores ni cerillos, ya que puede haber fugas que causen un accidente adicional al sismo. El transporte colectivo metro cuenta con luces de emergencia dentro de los andenes.

Si se siguen estas indicaciones, será más sencillo que ninguna de la personas que se encuentran en el interior de las instalaciones del metro sufra percances y que el personal capacitado pueda apoyar de forma más sencilla a quien lo requiera.

Simulacro Nacional 2021

El día de hoy se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2021, estrategia del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) conmemorando 36 años del terremoto ocurrido el 19 de septiembre en el año de 1985 y cuatro del sucedido el mismo día, pero en 2017.

A las 11:30 de la mañana, los altavoces de la CDMX comenzaron a sonar para invitar a las y los ciudadanos a participar en el ejercicio, el cual ha tenido durante muchos años el fomentar la cultura de protección civil.

Estos ejercicios son organizados por las autoridades de la CDMX (Foto: Twitter/@CDMXConsejería)

Las autoridades capitalinas, incluida la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, llevaron a cabo los protocolos de seguridad para que las instancias correspondientes sepan que hacer cuando llegue a ocurrir un siniestro parecido.

Cabe destacar que recientemente hubo un terremoto en Acapulco de 7.1 grados en la escala de Richter, que tuvo grandes afectaciones en el municipio y en la CDMX, por lo que la población mexicana debe tener en cuenta la importancia de reforzar los valores de protección civil necesarios para vivir en una zona de alta actividad sísmica.

