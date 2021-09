“Libertad, democracia y derechos humanos no son negociables”: Fox destacó el repudio del presidente de Uruguay a Venezuela y Cuba

Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme/ Archivo

El expresidente Vicente Fox destacó la postura de algunos mandatarios latinoamericanos que cuestionaron la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro y del Cubano, Miguel Díaz-Canel.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox escribió un par de mensajes en los que escribió:

“Afortunadamente hay defensores de la Democracia, libertades y derechos humanos!¡ De que lado estamos?? Los Mexicanos lo tenemos muy claro, nuestro gobierno NO. Hay que estar del lado de los éxitos, nunca del lado de los fracasados!!” (sic), escribió Fox.

En un segundo mensaje, Fox Quesada destacó: “Ya sabes a quien.... Hermosa contestación a López!! Libertad, Democracia, Derechos Humanos NO SON NEGOCIABLES!! Ni entre amigos mucho menos entre países!. CELAC: Uruguay reclama represión y falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela” (sic), detalló el panista.

El expresidente de origen guanajuatense destacó de esta manera el desencuentro entre Uruguay, Paraguay, Venezuela y Cuba por la presencia de estos dos últimos países en la VI Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizó este sábado en Palacio Nacional y en donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador volvió respaldar a Cuba, a condenar el embargo económico en contra de la isla por parte del gobierno de Estados Unidos e insistió en su idea de crear una especie de Unión Europea (UE) en América, con la intención de impulsar el desarrollo en la región.

Después de la participación de López Obrador, los presidentes y representantes de los países participantes destacaron sus posicionamientos, pero Paraguay y Uruguay expresaron su molestia por la presencia de Venezuela y Cuba.

El primero en hacerlo fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien condenó la participación en el evento de Nicolás Maduro.

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al Gobierno de Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, afirmó, pero recibió una airada respuesta del venezolano.

Una vista general de la VI Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México vía REUTERS )

Por su parte, Luis Lacalle, presidente de Uruguay, aseguró:

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, reclamó Lacalle.

Tras la participación de ambos mandatarios, Nicolás Maduro pidió la palabra para usar su derecho de réplica.

Retó a Mario Abdo Benítez y a Luis Lacalle a debatir sobre democracia.

Nicolás Maduro retó a Lacalle a debatir sobre democracia (Foto: Palacio de Miraflores/ vía Reuters)

“Le digo al presidente de Paraguay , ponga usted la fecha para un debate sobre democracia. Ponga usted la fecha Presidente Lacalle (Uruguay), o ponga usted la fecha presidente López Obrador (México) para un debate. De cara a los pueblos o en privado, con respeto y sin exclusiones”, enfatizó.

Tras el desencuentro y al término de la Cumbre que duró más de cinco horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la reunión asegurando que México era “la casa de todas y de todos”, al tiempo que deseó a los participantes en la Cumbre de la Celac, un buen viaje de regreso.

“Clausuro el evento reiterando lo ya sabido por ustedes. México lindo y querido, México es la casa de todas y de todos ustedes. Buen camino y pronto regreso hermanas, hermanas, hermanos de América y el caribe; hermanas y hermanos de nuestra América”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: