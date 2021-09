“No es asunto del Ejecutivo”: AMLO confió en que la SCJN resolverá la despenalización del aborto

El presidente López Obrador confió en que la SCJN resolverá controversia sobre despenalización del aborto (Foto: Europa Press)

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este martes 7 de septiembre a la controversia constitucional que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a los códigos penales en Coahuila y Sinaloa que prohiben la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño dijo que, al tratarse de un tema polémico, se abstendría de realizar una declaración que pudiera “alentar” alguna confrontación. En este sentido, confió en que el Poder Judicial tomará la decisión correcta.

“Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo y, en este caso, si lo está atendiendo la Suprema Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos”

“Nosotros hemos actuado, en mi caso, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos y no queremos alentar ninguna confrontación. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte, yo no puedo por la investidura presidencial exponerme a un desgaste, tengo que cuidarme. Entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde, no es un asunto del Ejecutivo”, manifestó el presidente.

Información en desarrollo